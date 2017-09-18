Erdoğan'a tepki: Sistemi alt üst ediyor, sonra da şikâyet ediyor!

Erdoğan'ın kaldırılması talimatı verdiği TEOG'un AKP döneminde getirildiğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş "Orta okul öğrencilerinin sınava sokulması zaten yanlıştı. Erdoğan, eğitimdeki başarısızlığın üstünü örtmek için TEOG'u kaldırtıyor, yerine başka bir sınav koydurtuyor." AKP'nin bugün şikayet ettiği sistemin tamamını kendisinin kurduğunu belirten Yarkadaş, "Sistemi alt üst ediyor; sonra da şikayet ediyorlar" dedi.

Yarkadaş, "Tek adam, milyonlarca kişinin kaderiyle nasıl oynadığını, TEOG'a ilişkin açıklamasıyla ortaya koydu" dedi. Yarkadaş, "Bakana söylerim sınavı kaldırır" sözünün ise 'tek adam rejimi'nin özeti olduğunu belirtti.

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"AKP adeta zar atıyor"

CHP'li Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "TEOG'un kalkması lazım. Bakana söyleyip kaldırtacağım. Söylerim kalkar, biter bu iş" sözlerini eleştirdi. CHP'li vekil, "Plan, program yok. Çocukların, dolayısıyla Türkiye'nin kaderine adeta zar atıyorlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın ABD gezisi öncesi havalimanında sınavlara yönelik yaptığı açıklamanın, "yeni kaosun işareti" olduğunu belirten Yarkadaş, "TEOG'u kaldırıyor, yerine ise okullarda yapılacak yeni sınavlar koymayı planlıyorlar. AKP aslında yapacağını bile bilmiyor" dedi.

AKP'nin eğitim politikasının olmadığına da dikkat çeken Yarkadaş, "Tek politikaları var; o da müfredattan Atatürk'ü silmek... Bunu başarabilmek için her türlü ihanete hazırlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın eğitim gibi hayati bir meselede hiçbir uzmanın görüşünü bile almadan, "tek başına" karar verdiğini belirten Yarkadaş, "TEOG'u koyan da şikayet eden de kaldıran da kendileri. Ülkeyi sanki başka bir parti yönetiyormuş gibi sürekli şikayet halindeler" diye konuştu.

"Besleme medyada utanma yok"

Yandaş medyanın TEOG'un kaldırılmasını "Eğitimde devrim" diye nitelediğine de dikkat çeken Yarkadaş, "Midelerinden AKP Genel Merkezi'ne bağlanan beslemeler, TEOG sistemine geçildiğinde de 'devrim' başlığını atmıştı. Bu nasıl bir ruh halidir, bunlarda bir gram bile utanma duygusu yok mu; merak ediyorum" dedi.

AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana, sınav sisteminde tam altı kez değişiklik yaptığını belirten Yarkadaş, "Başarılı öğrencilerin okulu olan ve Proje Okul olarak bilinen eğitim - öğretim merkezlerini yok eden AKP, sanki bunu kendileri yapmamış gibi bir de şikayet ediyor" dedi.

"Sınav sistemi yanlış"

Orta okul öğrencilerinin sınava sokulmasının pedagojik açıdan yanlış olduğunun altını çizen Yarkadaş, "Ölçme ve değerlendirmenin ölçütü sınav değildir. O yaştaki çocuklar sınava sokulmamalıdır" diye konuştu.

Erdoğan'ın eğitimdeki başarısızlığın görülmemesi için ölçme ve değerlendirmenin bir aracı olan sınavı kaldırmak istediğini belirten Yarkadaş, "Ancak bir sınavı kaldırıyor, başka bir sınavı koyuyorlar. Ne yaptıklarını, kendileri de bilmiyor... 4+4+4'ün sancıları da ortaya çıkmaya başlıyor" ifadesini kullandı.

Öğrencilere eziyet

AKP'nin öğrencileri 'deneme tahtası'na çevirdiğini de belirten Yarkadaş, "Finlandiya, Atatürk'ün ülkemiz için uyguladığı eğitim sistemini kopya ediyor. Finlandiya bu sistemle çağ atlıyor. AKP ise Atatürk'ün yerleştirdiği eğitim sistemini ortadan kaldırıyor. Şimdi ise ne yapacaklarını bilemez bir hale geliyorlar" dedi.

Erdoğan'ın torununun da TEOG'a girdiğini belirten Yarkadaş, "AKP Genel Başkanı, sistemi torununun yaşadığı sıkıntıları görünce değiştirmek istemiş olabilir. Çünkü çocuklar insan üstü bir çabayla bu sınava hazırlanıyor" diye konuştu.

Erdoğan TEOG'u övüyordu

AKP'nin bugün şikayet ettiği sistemin tamamını kendisinin kurduğunu belirten Yarkadaş, "Sistemi alt üst ediyor; sonra da şikayet ediyorlar. AKP hem iktidar, hem de muhalefet... TEOG'u kim getirdi! CHP buna itiraz ederken, Erdoğan TEOG'u övüyordu. Şimdi de TEOG'u sanki başka bir iktidar getirmiş gibi şikayette bulunuyor" ifadesini kullandı.

"FETÖ'ye teslim etmişlerdi"

AKP'nin eğitim sistemini yıllarca FETÖ'ye teslim ettiğini de hatırlatan Yarkadaş, "Dindar ve kindar nesil yetiştirmenin geldiği nokta budur... Çökmüş bir sistem, yarış girdabına sokulmuş çocuklar, etüd merkezleri ve özel öğretmenlere ödenen milyonlar... Bu AKP'nin eğitimdeki iflasıdır" dedi.

İmam Hatip okulu öğrencilerinin TEOG'taki başarı seviyesinin düşük olduğunun altını da çizen Yarkadaş, "Erdoğan bu başarısızlığın görülmesini istemiyor. Çünkü imam hatip dayatmasının sonuç vermediğini görüyor" ifadesini kullandı.

Torpilin önü sonuna kadar açılacak

Yarkadaş açıklamasının devamında, "Yok edemedikleri geleneksel okullara kendi çevrelerini sokup dönüştürmek için TEOG kapısını açtılar. Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar" tespitinde de bulundu.

AKP'nin icadı sınav sistemleri

Yarkadaş, "2004'te OKS'yi koydu AKP... 2008'de OKS'yi SBS yaptılar. 2013'te de TEOG'u icat ettiler. Erdoğan, AKP'nin eğitim sisteminden şikayet ediyor! Böyle saçmak mı olur! Tek adam her şeye karar veriyor. TEOG'u kaldırıyor, yerine okulda yapılacak başka bir sınav konuluyor. Ne yapılacağını kimse bilmiyor... Acaba mülakat sistemi getirip torpil ve kayırmacılığın önünü mü açacaklar?" diye sordu.

Yarkadaş, doğru olanın "sınavsız bir eğitim sistemi" olduğunun da altını çizdi.​