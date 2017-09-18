MEB 2017 Performans Raporu'nda TEOG'un kaldırılacağı yazılıymış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "TEOG'un kaldırılması lazım" sözleriyle gündeme gelen liselere geçiş sistemi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017 Performans raporunun 65. hükümet programında değişeceği yer alıyor. 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’na da atıfta bulunan raporda “sınav odaklı olmayan” bir yapılanmadan söz ediliyor. Raporda “Ortaöğretimde yeni liseler arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek tedbirler alınacak. Okullar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla eşzamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin ikametlerine en yakın okullardan birinde öğrenim görmesinin altyapısı oluşturulacak" deniliyor.

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “TEOG’un kaldırılması lazım” sözlerinin ardından dün de ABD’ye hareketinden önce yaptığı açıklamalar bu yıl TEOG sınavlarının yapılmasının zor olduğunu gösteriyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG’un kaldırılmasına bir mani olmadığını, çok basit bir konu olduğunu ve hemen bu adımın atılmasının mümkün olduğunu, isteyen okulların da kendi sınavlarını yapabileceklerini söylüyor.

Peki TEOG’un kaldırılması neden okullar açılırken ve bir yandan da müfredat tartışmaları sürerken gündeme geldi?

TEOG’un kaldırılması ile ilgili bakanlığın bir çalışması var mı?

Bu sorunun yanıtını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017 Performans Raporu veriyor. Raporda TEOG yerine getirilecek sistem anlatılıyor. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, 65. Hükümet programına da atıfta bulunularak, 2017 yılında yapılması planlanan hedeflerin arasında “liselere geçiş sisteminin” değişmesi de yer alıyor.

Aynı zamanda 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’na da atıfta bulunan raporda “sınav odaklı olmayan” bir yapılanmadan söz ediliyor. Rapor, ortaöğretime geçiş sistemini şöyle anlatıyor:

“Ortaöğretimde yeni liseler arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek tedbirler alınacak. Okullar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla eşzamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin ikametlerine en yakın okullardan birinde öğrenim görmesinin altyapısı oluşturulacak.”

MEB, bir süredir devlet okullarına yerleştirmelerde sınavın olmayacağı, ikamete dayalı bir yerleştirme sistemini oluşturmak için bir çalışma yürütüyordu. Bu sistemde öğrencinin notlarının yanı sıra spor, kültür ve sosyal etkinlikleri için de bir notlama sistemi üzerinde çalışıyordu. Ama olgunlaşmış değildi. Bu sistemin önümüzdeki yıl açıklanması planlanıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “TEOG’un kaldırılması lazım” açıklaması yapmasını da beklemiyorlardı. Aksi halde bir gün öncesinden kasım ayında yapılacak TEOG’da ilk kez öğrencilere yöneltilecek“açık uçlu soru örneklerini”açıklamazlardı.

Beklenmeyen bu açıklama nedeniyle henüz üzerinde çalıştıkları ama olgunlaşmamış sistemi tamamlama telaşındalar. TEOG’u kaldıracak, çoğu öğrenciyi evine en yakın okula 1’inci sınıfta olduğu gibi otomatik kaydedecek sistem üzerinde çalışıyorlar.

Bu çalışmada devlette bazı liselere giriş için yapılacak “özel” bir sınav da var. Ancak bu sınava TEOG’da olduğu gibi 1.2 milyon öğrenci yerine birkaç yüz bin öğrencinin katılması düşünülüyor. Bu sınava hangi öğrencilerin girebileceği ve kriterler henüz tam oturmuş değil.

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