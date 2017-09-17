Erdoğan 'ipucu' verdi: TEOG kaldırıldığında liselere giriş nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılması sonrası izlenecek adımlara ilişkin olarak "ipucu" verdi. "Liselerin kendi sınavlarını yapabileceğini" ifade eden Erdoğan, sözlerine "Çocukların yarışı okullarında yapmaları daha isabetli olacaktır" diye devam etti.

Erdoğan'ın "TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım" açıklaması kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Söz konusu açıklamayı "olumlu" bulanların karşısında, "Öğrenciler imam hatip okullarına yönlendirilecek" görüşünü dile getirenler yer almıştı.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu yılki genel görüşmelerin ana temasını insana odaklanma, herkes için barış ve mücadele oluşturmaktadır. Genel kurula iştirak eden katılımcılar görüşlerini ortaya koyacaklardır. Ayrıca, küresel barış, güvenlik ve refahın tesisi noktasında bizim de elzem gördüğümüz bazı başlıklarda toplantılar yapılacak. Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı bunlardan birisidir. İnşallah program kapsamında ayrıca, 19 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Suriye meselesi, Irak, terörle mücadele gibi konulara dair kanaatlerimizi de tüm dünya ile paylaşacağız. BM Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacının reform ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıyacağız. Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bir kez daha dile getireceğiz.

"Mazlumun sesi olma iddiamız, değişimin şart olduğu yönündeki ifadelerimiz hep baki kaldı. Hak bildiğimizi söylemekten asla çekinmedik, çekinmeyiz.

"Trump ile görüşmeye özel önem atfediyorum"

"ABD Başkanı Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Faydalı ve verimli olacağına inanıyorum.

"Ülkemiz adına gurur verici bir temel atma törenini de ihya edeceğiz. New York'un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa ediyoruz. Yeni binamız ülkemize yaraşır bir yer olacak. Bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız, gerek BM binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır.

"Dün ve bugün merhum Menderes ve iki arkadaşının idam edilişinin bir yıl dönümü, şu anda manen üzerimize düşen vecibeler çerçecesinde, şu anda İçişleri Bakanımız Süleyman bey ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte kabri başında anılıyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. O idamı gerçekleştirenlerin milletimiz tarafından hatırlanmasının gereğini ifade etmek istiyorum. Menderes ve arkadaşlarını kimler idam etti? Aynı zihniyet 15 Temmuz'da da yeni bir süreci devam ettirmek istemişlerdir. Demek ki, bunlar hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Bunların arkasında kimlerin olduğunu milletimizin çok iyi hatırlaması lazım. Özellikle de sandıkta bunların hesabını çok iyi sormamız gerekir diye bunu hatırlatmak istiyorum.

Soru - cevap

(TEOG'un kaldırılması) Başbakan'la bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönlemlerinin önünü açmamız çok daha isabetli olacaktır. Okullardaki atılacak adımlardır, gidecekleri liselere yönelik, gidecekleri liselerde yapılacak adımlara yönelik atılacak adımlardır. Çocuklarımız bu TEOG denilen, sıkan, sıkıştıran, paraların aktığı akıtıldığı bu süreçten çocuklarımızı kurtarmış oluruz.

(Irak Başbakanı'nın askeri müdahale açıklaması) Bizim bu ay MGK toplantımız 27'sindeydi. Bunu 22'sine çekişimizin sebebi de, baktık ki, bu Kuzey Irak yerel yönetimi hala aynı anlayışta devam ediyor. Burada bizleri rahatsız eden bir süreç var. Bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var, soydaşlarımız, dindaşlarımız var. Onların Kürt, Türkmen, Arap olması bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı Irak'ın bölünmesine yönelik adıma siz tevci ederseniz biz size buyurun devam edin diyemeyiz. Şu anda Amerika'da da İbadi ile görüşmemiz olacak, aynı istikamete bakıyoruz, o Irak'ın bölünmez bütünlüğüdür. Kuzey Irak yerel yönetimi Irak'ın bölünmesine yönelik adımlar atıyor. Ben MİT Müsteşarımı gönderdim, yanlış yola bir devam var. Şu ana kadar biz, sizinle oturup bu işi konuştuk da sen hala direniyorsan, kusura bakma. Trump'la yapacağımız görüşmede de benim gündem maddelerimden bir tanesidir.