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Erdoğan: TEOG olayını istemiyorum ve artık yanlış buluyorum

"Lisans öğrencilerine 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine ise 1410 lira kredi ve burs verilecek"

16 Eylül 2017 00:59

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Ben TEOG olayını yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı. Sistemin değişmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı, neler çekti bu ülke yetti artık" diye konuştu.

Erdoğan, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilecek KHK burs ve kredi miktarlarını da kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine aylık 940 lira, doktora yapanlara ise 1410 lira kredi ve burs verilecek.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.

Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Bakanıma, Başbakanıma bir kere söylerim olur biter. Ama ben Sayın Bakan'a söyledim, yarın zaten Sayın Başbakanımızla burada görüşmem var, kendisiyle bunu paylaşacağım. Bak böyle böyle. Hafta başı bu böyle başlamış veya önümüzdeki hafta devam edecek, bu konuda artık kararı kesinlikle süratle alalım Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı, neler çekti bu ülke yetti artık.

Kredi ve burs açıklaması

 "Şu anda 2017-2018 eğitim öğretim dönemi kredi burs olayı biz ilk geldiğimiz dönemde 45 liraydı, şimdi ise 445 liraya çıkarttık. Bu yıl lisans ve üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi 470 lira oldu. Geçen yıl 285 lira yurtta kalanlara yardım ediyorduk, 330 liraya çıkarttık. Şimdi yüksek lisans öğrencilerine 940 liraya, doktora yapanlara ise 1410 liraya çıkarttık. Bu rakamlar adeta kendini geçindirmek değil, aile geçindirir duruma geldiler"

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