Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan askerler yüzerek Yunanistan'a kaçacaklarmış

Darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele baskın yapan ve aralarında Binbaşı Şükrü Seymen’in de bulunduğu 11 asker, domuz nöbetindeki köylülerce fark edildi. “Tatbikat yapıyoruz, gidin” diyerek köylüleri atlatmaya çalışan askerler yakalandı. Askerlerin emniyette, “Amacımız yüzerek Yunanistan’a geçmekti. Bölgeyi bilmediğimiz için başarılı olamadık. Özellikle gündüzleri saklanıp geceleri yürüyorduk. Teslim olmayı hiç düşünmedik. Kaçabildiğimiz kadar kaçacaktık” diye ifade verdiği öğrenildi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen 37 kişilik tim, başarılı olamayınca kaçmıştı. Bu kişilerden aralarında Çiğli Ana Jet Üssü’nün imamı ‘Paşa’ lakaplı Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu 25’i daha önce yakalanmıştı. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen ile birlikte önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği 11 kişinin yakalanması için de operasyon sürüyordu.

"Biraz bekleyip ateş edecektik"

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Ula ilçesi Şirinköy’den önceki gece 21.30 sıralarında Jandarma’yı arayan Üzeyir Çalca, firari askerleri gördüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda komando birliği ile Özel Harekât timleri kaydırıldı. Üzeyir Çalca, domuz avına giderken 5 kamuflajlı asker gördüğünü, niçin burada bulunduklarını sorduğunda ise tatbikat yaptıklarını söylediklerini belirtti. Üzeyir Çalca, o anları şöyle anlattı:

“İki arkadaş mısırtarlasına domuz bekçiliği yapmaya gidiyorduk. Azmak (Dere) içerisinde çatırtı duyduk. Domuzların dere içerisinde olduğunu düşündük. Biraz bekleyip domuz olduğuna kanaat getirince ateş edecektik. Ancak seslerin dereyi geçip tarlaya doğru girdiğini duyduk. O tarafa ışık tuttuk. Birdenbire beş kişi yere yattı. Ne yaptıklarını sorduğumuzda ‘Tatbikat yapıyoruz’ dediler.”

Otelden 27 KM. mesafede

Bölgede hava destekli sürdürülen operasyon sırasında, Şirinköy içerisindeki vatandaşlardan da darbeci askerlerin köy içerisinden ormanlık alana geçtiği bilgisi geldi. Yaklaşık 10 dakika süren uyarı ateşlerinden sonra timin komutanı Binbaşı Şükrü Seymen ile birlikte Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk; Üsteğmenler Murat Köse, Enes Yılmaz, Mehmet Demir; Teğmen Muhammet Burak İpek yakalandı.

Askerlerin üzerinden 4 de tabanca çıktı. Saldırı düzenlenen Grand Yazıcı Otel’den 27 kilometre uzaklıkta yakalanan askerler, Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Termal kameralardan Şirinköy yakınındaki ağaçlık alanda da iki kişinin varlığı tespit edildi. Yüzbaşı Muammer Gözübüyük ve Yüzbaşı Mustafa Serdar Özay, ağaçta yakalandı.

"Teslim olmayı düşünmedik"

Askerlerin emniyette, “Amacımız yüzerek Yunanistan’a geçmekti. Bölgeyi bilmediğimiz için başarılı olamadık. Özellikle gündüzleri saklanıp geceleri yürüyorduk. Teslim olmayı hiç düşünmedik. Kaçabildiğimiz kadar kaçacaktık” diye ifade verdiği öğrenildi.

Firarda bir tek o kaldı

Otele baskın yapan ekipten son firari askerin ise Yüzbaşı Burkay Karatepe olduğu saptandı. Burkay Karatepe’nin, 16 Temmuz sabahı sivil giysiler içerisinde bölgeyi terk ettiği ileri sürüldü. Burkay Karatepe’nin yakalanması için 81 ilin emniyet müdürlüklerine yazı gönderildi. Bu arada yakalanan askerlerin saklandıkları ormanda yiyecek sıkıntısı çektikleri, geceleri Akçapınar, Akyaka ve Şirinköy Mahalleleri’ndeki boş evlere girerek yiyecekleri çaldıkları ve buralarda konakladıkları öğrenildi. 11 darbeci askerin çantalarında kutularla küp şeker, tarlalardan çaldıkları mısır, erik, kayısı, olgunlaşmamış portakal ve mandalina bulundu. Askerlerin, arazide buldukları erik, karpuz ve inciri yedikleri ve dikkat çekmemek için de belirli zamanlarda gruplara ayrıldığı belirtildi.