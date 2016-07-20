Bakanlık, Yunanistan karasularındaki 2 Türk botuna uçaklarla operasyon düzenlendiği iddiasını yalanladı

Yunanistan karasularında tespit edilen 2 Türk sahil güvenlik botuna Türkiye’den kalkan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla operasyon düzenlendiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı ise, sahil güvenlik botlarına operasyon düzenlendiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Reuters'ın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre F-16'ların Yunan karasularında kayıp Türk Sahil Güvenlik botu bulunduğu iddialarını kontrol etmek amacıyla havalandığını iddia edildi.

Yunanistan karasularında Türk botu bulunduğu iddiası üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların kontrol için bölgeye gönderildiği belirtildi.

Reuters'a bilgi veren bölgedeki askeri kaynaklar, deniz kuvvetlerinden bir unsurun da kontrol için bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Akşam saatlerinde 2 Türk askeri botunun Yunanistan karasularına girmek için Yunan Savunma Bakanlığı'ndan izin istediği iddia edilmiş ancak bu iddia doğrulanamamıştı.

Bakanlık yalanladı

İçişleri Bakanlığı, Muğla'da iki Türk sahil güvenlik botunun kaçırıldığına ilişkin haberleri yalanlayarak, "Tüm sahil güvenlik botları Sahil Güvenlik Komutanlığı harekat kontrolünde görevlerine devam etmekte olup kaçırılma iddiaları gerçek dışıdır" açıklamasında bulundu.