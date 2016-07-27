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Yunanistan’a kaçan 8 askerin sığınma talebi Ağustos’ta görüşülecek

Askerler, Türkiye’deki durum düzelene kadar ek süre talep etti

27 Temmuz 2016 18:04

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin sığınma talebinin görüşüleceği toplantı Ağustos'a ertelendi.

DHA’nın haberine göre; askerler, Türkiye’deki durum düzelene kadar ek süre talep etti.

Talep dikkate alınarak, ikişerli ifade verecek olan askerlerin sığınma talepleri 19, 21, 23 ve 25 Ağustos günlerine ertelendi.

8 darbeci arasında 1977 doğumlu Binbaşı Gencay Büyük, 1977 doğumlu Binbaşı Ahmet Güzel, 1980 doğumlu Yüzbaşı Abdullah Yetik, 1980 doğumlu Yüzbaşı Feridun Çoban, 1982 doğumlu Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, 1981 doğumlu Yüzbaşı Uğur Uçan, 1976 doğumlu Başçavuş Bilal Kurugül ve1979 doğumlu Başçavuş Mesut Fırat bulunuyor.

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