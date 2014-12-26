'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla tutuklanan liseliye tahliye

Konya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A. yapılan itiraz sonucu tahliye edildi. Cezaevinden çıkan M.E.A., ilk olarak kendisini bekleyen annesine sarıldı.

'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanan M.E.A tahliye edildi.

M.E.A., Gedavet Parkı’nda Kubilay anması için toplandıklarında okuduğu basın açıklamasında yer alan sözlerle ilgili “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle” suçlanmıştı.

M.E.A.’nın, açıklamada “Son olarak halkçı liseliler olarak şunu söylüyoruz, yolsuzluğun, rüşvetin, hırsızlığın başı olarak Erdoğan’ı bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak değil, kaçak sarayın hırsız sahibi olarak görüyoruz” dediği ileri sürülmüştü.

Hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran liseli M.E.A.’nun tutuklanması kararına avukatı Barış İspir dün itiraz etti. Konya 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi dün itiraz dilekçesini değerlendirdi ve kararı bugüne bıraktı. Mahkeme, itirazı haklı bularak bu sabah M.E.A.’nın tahliyesine karar verdiğini açıkladı.

Tahliye edilen 16 yaşındaki liseli genç tutuksuz yargılanacak.

Anne: Çok mutluyum

Konya Adliyesi'nde bekleyen M.E.A'nın annesi Nazmiye G, kararı duyduğunda sevinç gözyaşları döktü. Kendisine destek için Adliyeye gelen CHP Konya Kadın Kolları üyelerine sarılan M.E.A'nın annesi, tahliye kararına ilişkin görüşleri sorulması üzerine; "Ne söyleyebilirim ki beklediğim oldu. Çok mutluyum" dedi.



Lise öğrencisi M.E.A'nın avukatı ve CHP Konya İl Başkan Yardımcısı Barış İspir, "Tahliye kararı çıktı. Karar savcılığa ulaştı. Şu an infaz için, öğleden önce tahliyesi için uğraşıyoruz" dedi.

'Çocuğumla gurur duyuyorum'

Oğlunun kavuşunca sevinç gözyaşlarına hakim olamayan anne Nazmiye G., oğlu M.E.A. ile gurur duyduğunu söyledi. Olaya ilgi gösteren herkese teşekkür eden Nazmiye G., "CHP Gençlik Kolları, Kadın Kolları herkes yanımızda oldu. Türkiye yanımızda oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Çocukların yeri cezaevi değil. Onların okul sıralarında oturması lazım. 3 gündür ağlamıyorum. Şu an sevinçten ağlıyorum. Ben çocuğumdan utanmıyorum. Gurur duyuyorum” dedi.

Arkadaşları ise M.E.A.’nın adını söyleyerek yalnız olmadığını belirten sloganlar attı.

Adalet Bakanı: Tutuksuz yargılanma esastır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A.’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin yargıya müdahale edemeyeceğini belirtti ancak “Çocuk yaştakilerin tutuksuz yargılanmaları esastır” ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 16 yaşındaki lise öğrencisinin Erdoğan'a hakaretten tutuklanmasıyla ilgili "Kim olursa olsun, saygı göstermeli" demişti.

Kılıçdaroğlu: İşte yeni Türkiye'deki hukuk

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A.'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından "Hırsız dedi diye 16 yaşındaki evladımız tutuklanırken, asıl suçluların çaldıkları faiziyle geri veriliyor. İşte Yeni Türkiye'deki hukuk!" mesajını paylaştı.

Anne Gök: Terörist gibi okuldan alındı

M.E.A.’nın annesi Nazmiye Gök, “Çocuğum hırsızlık yapmadı. Yüz kızartıcı suçu yok. Eli silahlı terörist gibi okuldan alıp götürdüler” diye isyan etmişti. Oğlunun okul dışındaki zamanlarında kitap okuyup amatör olarak futbol oynadığını anlatan Gök, “Hareketli ve cesurdur, ama kendisine güvenirim. Hiçbir kötü alışkanlığı yoktur” diye konuşmuştu.