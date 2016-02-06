Erdoğan'a Ekvador Meclisi'ndeki protestodan yeni görüntüler: Bu tür saygısız tipler çıkabiliyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika gezisi kapsamında Ekvador Meclisi'nde protesto ile karşılanmasına Cumhurbaşkanlığı korumalarının aşırı derecede sert müdahalesinin ardından protestoya tepki gösteren Erdoğan'ın, 'Görüldüğü gibi bu tür saygısız tipler çıkabiliyor. Bu tür saygısız tipleri de gereken cevabı aynı şekilde her zaman…” dediği amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Dün yaşanan olayda, Erdoğan'ın korumaları protestocu kadınları darp ederek salondan çıkarmıştı. Ayrıca korumalar, Ekvadoru milletvekili Diego Vintimilla’yı döverek, siyasetçinin burnunu kırmıştı.

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