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Erdoğan'a Ekvador Meclisi'ndeki protestodan yeni görüntüler: Bu tür saygısız tipler çıkabiliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları dün Ekvador milletvekilini dövmüştü

06 Şubat 2016 10:39

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika gezisi kapsamında Ekvador Meclisi'nde protesto ile karşılanmasına Cumhurbaşkanlığı korumalarının aşırı derecede sert müdahalesinin ardından protestoya tepki gösteren Erdoğan'ın, 'Görüldüğü gibi bu tür saygısız tipler çıkabiliyor. Bu tür saygısız tipleri de gereken cevabı aynı şekilde her zaman…” dediği amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Dün yaşanan olayda, Erdoğan'ın korumaları protestocu kadınları darp ederek salondan çıkarmıştı. Ayrıca korumalar, Ekvadoru milletvekili Diego Vintimilla’yı döverek, siyasetçinin burnunu kırmıştı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'a Ekvador Meclisi'ndeki protestodan yeni görüntüler

 

 

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