Erdoğan’ın korumaları Ekvadorlu milletvekilini dövdü!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika ziyaretinin son durağı olan Ekvador'da "koruma skandalı" yaşandı. Korumalar, Ekvador milletvekili Diego Vintimilla’yı döverek, siyasetçinin burnunu kırdı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre olay, Erdoğan’ın Ekvador’da üniversitede yaptığı konuşma sırasında yaşandı. Erdoğan konuşmasını yaparken önce bir grup kadın Cumhurbaşkanı’nı protesto etti. Konuşma devam ederken, salonda bir anda ayağa kalkarak Erdoğan’ın IŞİD’i desteklemekle suçlayan bir grup kadın, ‘Katil Erdoğan’ sloganları atınca, Erdoğan’ın korumaları müdahale etti.

Kadınları Erdoğan’ın korumalarının elinden almaya çalışan Ekvador milletvekili Diego Vintimilla da koruma şiddetinden nasibini aldı. Ekvador gezisinde Cumhurbaşkanı’na eşlik eden Erdoğan’ın Türk korumaları Vintimilla’ya yumruk atarak, milletvekilinin burnunu kırdı. Ekvador Milletvekili Diego Vintimilla sosyal medyada burnunun kırıldığı fotoğrafları yayınladı ve Türk korumaların kendisini dövdüğünü söyledi.

Milletvekili Vintimilla, Twitter mesajında “IAEN’deki Türk korumalar kadın arkadaşları bırakmaları istediğimde beni darbettiler. Devletin harekete geçmesini bekliyorum” diye yazdı. Vintimilla Devlet Başkanı Rafael Correa’nın hükümet partisi Alianza Pais (Ülke İttifakı) milletvekili.

Ekvador Ulusal Meclis Başkanı da saldırıya tepki gösterdi. Meclis Başkanı Gabriela Rivadeneira Twitter adresinden bir mesaj yayınlayarak “Türk korumaların milletvetili arkadaşımıza saldırısını kınıyoruz” dedi.

İşte Erdoğan'ın Ekvador Meclisi'nde potesto edildi o görüntüler: