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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekvador Meclisi'nde protesto

Bir grup kadın Erdoğan'ı protesto ederken olaya korumalar müdahale etti

05 Şubat 2016 13:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika gezisi kapsamında Ekvador'a gerçekleştirdiği ziyarette meclis kürsüsünde yaptığı konuşma esnasında protesto edildi.

Nokta’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmak için meclise geldiği esnada dışarıdaki kalabalık "Katil Erdoğan" ve "Erdoğan=ISIS(IŞİD)" dövizleri açarak protesto etti.

Erdoğan konuşmaya başladığı sırada protesto yapan kadın üyeler de korumalar tarafından salondan çıkarıldı. Ekvador Meclis Başkanı Gabriela Rivadeneira da bir açıklama yaparak, "Türk Korumaların meclis üyemize ve kadınlara saldırısı kabul edilemez" dedi.

Ekvador haber ajansları, Meclis üyelerine müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarının davranışlarını "agresiflik" ve "terbiyesizlik" olarak duyurdu.

İşte Erdoğan'ın Ekvador Meclisi'nde potesto edildi o görüntüler:

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