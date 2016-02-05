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Dünya

Erdoğan'ın korumalarının saldırdığı Ekvador'lu kadınlar konuştu: Özellikle kasık ve göğsümüze tekme attılar

“Evet kesinlikle eminim, Erdoğan’ın korumalarıydılar”

05 Şubat 2016 17:49

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Ekvador’da bir konferansta protesto eden eylemcilerden biri, korumaların kendilerini yere itip göğüs ve kasıklarından tekmelediğini, bir arkadaşlarının da başına aldığı tekme yüzünden sarsıntı geçirdiğini söyledi. Bugün ortaya çıkan videolarda, Erdoğan başkent Quito’da Ulusal Araştırmalar Enstitüsü’nde konuşmaya başladığı sırada üç kadının ayağa kalkarak ‘Katil dışarı’ diye bağırdığı, korumalar tarafından yaka paça dışarı atıldığı görülüyordu. Milletvekili Diego Vintimilla da Twitter’daki hesabından Erdoğan’ın korumalarınca göstericilere saldırmaya son vermelerini istediği için darp edildiğini yazmıştı.

Diken’den Nur Banu Kocaaslan, Erdoğan’ı protesto eden kadınlar arasında yer alan avukat Annabell Guerrero’ya ulaşarak olup bitenleri sordu.

Feminist örgüt Surkuna’nın üyesi ve kadın hakları aktivisti Guerrero, konferansta yaşananları şöyle anlattı: “Erdoğan’ın enstitüdeki konferansının başında ayağa kalktık ve ‘Erdoğan dışarı’ diye bağırmaya başladık. Bunu yapar yapmaz, Erdoğan’ın güvenlik görevlileri bizi zorla kaldırdı, bu görüntüler Ecuavisa televizyon kanalı tarafından da çekildi.”

 

'Özel bölgelerimizi tekmelediler'

 

Guerrero, dışarı çıkarıldıklarında da yerde tekmelendiklerini belirterek şunları aktardı: “En kötüsü sonra geldi. Dışarıda bizi yere ittiler ve özel bölgelerimize tekme atmaya başladılar. Özellikle göğüslerimizi ve kasıklarımızı hedef alıyorlardı. Saldırıları özellikle arkadaşımız avukat Pilar Rassa’ya yoğunlaştı. Rassa, göğsüne ve kasıklarına aldığı darbelerin yanında, başına da birden fazla aldığı tekme yüzünden sarsıntı geçirdi” dedi.

Kendilerine saldıranların Erdoğan’ın korumaları olup olmadığı sorusunu ise Guerrero, “Evet kesinlikle eminim, Erdoğan’ın korumalarıydılar” diye yanıt verdi.

 

'Ekvador asker ve polisi hiçbir şey yapmadı'

 

Saldırıya uğradıkları sırada yerel güvenlik birimlerinin hiçbir şey yapmadığını belirten aktivist, “Tüm bu olanlar içinde en rahatsız edici olan da Ekvador polisi ve askeri güçleri ülkemizin egemenliğine yönelik bu saldırıyı durdurmak için hiçbir şey yapmamasıydı” dedi.

Guerrero, bugün basın toplantısı düzenleyeceklerini de söyledi.

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