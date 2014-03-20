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Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen kayıtlar için ABD ve Fransa'dan yardım talebi

Geçen hafta Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD ve Fransa'ya yazı yazılarak, ülkelerden 'adli yardım' talebinde bulunuldu

20 Mart 2014 21:25

Arzu Yıldız/Ankara
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dört bakanın istifasına neden olan operasyonun yapıldığı 17 Aralık günü Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ve Youtube'da "Başçalan" isimli hesaptan paylaşılan telefon görüşmeleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ABD ve Fransa'dan yardım istedi.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen hafta Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD ve Fransa'ya yazı yazılarak, ülkelerden "adli yardım" talebinde bulunuldu. Yazıda, kayıtların yüklendiği Youtube'un ABD'de, Dailymotion'ın da Fransa üzerinden yayın yapması nedeniyle kaydı yükleyen kişi ya da kişilerin IP bilgilerinin gönderilmesi talep edildi.
 
Söz konusu kayıtların hangi mail adresi ve IP numarası üzerinden ABD ve Fransa'daki sitelere gönderildiğinin belirlenmesi için teknik inceleme de başlatıldı. Kayıtlarla ilgili çalışmaları yürüten emniyet birimlerinin IP numaralarının silinmemesi için FBI'dan da yardım istediği ileri sürüldü.
 
ABD ve Fransa'dan talebe ilişkin olumlu bir yanıt gelmesi halinde, kayıtların ne zaman, kim tarafından ve nereden gönderildiğine dair ilk bilgiler de elde edilmiş olacak.
 

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