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Bilal Erdoğan'dan babasına: Savcı, polis tayiniyle olmaz, cemaatin babaları alınmalı!

Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, 17 Aralık operasyonu üzerine babasını arayarak 'cemaate operasyon yapılarak büyük babaların alınması gerektiğini' söylediği öne sürüldü

17 Mart 2014 18:28

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen telefon görüşmesini içeren bir ses kaydı daha yayınlandı. Kayıttaki iddiaya göre, Bilal Erdoğan, yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık'tan sonra babasını arayarak, "Babacığım bunlara hemen karşı bir operasyon yapılması gerekiyor savcılık üzerinden. Cemaatin büyük babalarının alınması gerekiyor" diyor. Erdoğan, kendisine atfedilen konuşmada, "Neyse oğlum, onu karıştırma şimdi dur" karşılığını veriyor.

Youtube’da diğer ses kayıtlarının da yayımlandığı “Başçalan” adlı hesaptan duyurulan ve Cumhuriyet ile Sözcü'nün de aralarında bulunduğu bazı gazetelerde de yayınlanan kayıtta Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen görüşme yer alıyor. Görüşmenin 17 Aralık operasyonu sonrası yapıldığı öne sürülüyor. İlgili kaydın özeti şöyle:

Kayıttaki iddiaya göre görüşmede Bilal Erdoğan babası Erdoğan'a "Bu arada konuşsam mı bilmiyorum; ne zaman geleceksiniz?" diyor. Erdoğan, "Hı bakayım ben şimdi yarınki programımı şu anda bir dengelemeye çalışacağım, yarın ayarlayabilirsem belki bu akşam gelmeye çalışacağım. Macaristan Başbakanı'yla akşam yemeğim var. O yemekten sonra" şeklinde karşılık veriyor. Babasının bu sözleri sonrası Bilal Erdoğan, "Babacığım bunlara hemen karşı bir operasyon yapılması gerekiyor savcılık üzerinden. Cemaatin büyük babalarının alınması gerekiyor" ifadesini kullanıyor. Oğlunun bu talebine "Hı neyse oğlum, onu karıştırma şimdi dur" cevabını veren Erdoğan'a Bilal Erdoğan "Böyle emniyet müdürüyle, savcıyla görevden almayla, görev yeri değiştirmeyle hiçbir şey olmaz" karşılığını veriyor. Bunun üzerine Erdoğan,  "Hı tamam tamam" diyor.

Kayıttaki iddiaya göre, görüşmenin sonunda Başbakan  "Herhangi bir şey olursa haberimiz olsun", Bilal Erdoğan da, "Tamam babacığım ellerinden öperim" diyor.

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