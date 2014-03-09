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Özel Dosya

Bilal Erdoğan: Babacığım gazeteler hazır, MİT'ten malzeme istiyorlar!

Başbakan Erdoğan ile oğlu Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen telefon konuşmasında hükümeti destekleyen gazetelerin 'MİT'ten malzeme bekledikleri' ifadesi de geçiyor

09 Mart 2014 20:05

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında 18 Aralık günü geçtiği iddia edilen bir ses kaydı internette yayınlandı. Görüşmede, Bilal Erdoğan olduğu öne sürülen kişi, manşetlerini özetlediği hükümeti destekleyen gazetelerin "MİT'ten biraz daha malzeme istediklerini" söylüyor.
YouTube'daki "Başçalan" isimli hesapta  yasal yollardan yapılıp yapılmadığı tespit edilemeyen yeni bir ses kaydı yayınlandı. Cumhuriyet ve Ulusal Kanal'da da yayınlanan ses kaydına ilişkin haberlerde konuşmanın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edildi. Görüşmede Bilal Erdoğan, babasına hükümete yakın gazetelerin manşetlerini anlatıyor, kendisinden onay gelmesinin beklendiğini dile getiriyor. Bilal Erdoğan daha sonra bu yayınların "MİT'ten yeni malzeme" beklediklerini  babasına iletiyor. 
Ses kaydını yayınlayan hesapta, görüşmenin  18 Aralık'ta yapıldığını öne sürüldü.

'Cemaat haddini bilecek, ciddi medya desteği lazım' 

Ses kaydında Bilal Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses, Fethullah Gülen cemaatini işaret ederek, "Bunlar haddini bilecek. Bitecek bu iş artık, en üstüne gidene kadar bir şey yapılması lazım" diyor. Bu sözler üzerine Başbakan Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses, "Bugün atılacak adımlar var zaten, iş baya şeye girecek" diyor. Erdoğan daha sonra Bilal Erdoğan'a "Ciddi bir medya desteği lazım" diyor.
 
'Gazeteler en tepeden vuracak, MİT'ten malzeme isteniyor'
 
Ses kaydında Bilal Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses, "Manşetleri göreceksin inşallah. Takvim gazetesi 'Vaiz Lobisi' diye manşet attı. Sabah gazetesi 'Kaset olmadı dosya verelim.' Onlar tamamen hazır babacım. Şu an sizin talimatlarınızı bekliyorlar. En tepeden vurmaya başlayacaklar" ifadelerini kullanıyor. Erdoğan da bunun üzerine "Tamam, canım ne varsa ellerinde gireceğiz onun şeyi yok" diyor.
Başbakan'ın bu sözleri üzerine Bilal Erdoğan, "Hele bir de bize biraz malzeme gelse diyorlar MİT'ten" ifadelerini kullanıyor. Başbakan Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses bunun üzerine, "Bakacağız, bizden malzemeye daha çok ulaşıyor işte" ifadelerini kullanıyor. 

 

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