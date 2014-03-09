Yeni ses kaydı: Sayıştay raporları TBMM’ye gelirse bizi duman ederler!

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a ait olduğu öne sürülen ve Sayıştay’ın 2012 raporlarıyla ilgili bir konuşma internette yayınlandı. Kayıtta Canikli olduğu öne sürülen kişi, Sayıştay’ın kamu kurumlarını denetlemesiyle ilgili olarak, "Şu anda hükümet korumasız tam anlamıyla. Kapsamlı bir çalışma yapılması lazım çok acil" ifadelerini kullanıyor. Canikli olduğu iddia edilen kişi, parlamento adına denetim yapan Sayıştay'a kanunla verilen yetkilerin vakit geçirilmeden geri alınması gerektiğini savunuyor.

Kayıtta, Hasan Doğan olduğu öne sürülen kişi Canikli olduğu öne sürülen kişiye, “Peki Başkanım. Bizim hiç üyelerimiz yok mu? Bunlara hiç direnmiyorlar mı orada?” diye soruyor. Canikli olduğu iddia edilen kişi, “Var ama bu meslek taasubiyeti var ya, bu bürokrasi. Hepsi bizim adamımız baktığınız zaman, hepsi” yanıtını veriyor.

Ses kaydında Canikli olduğu iddia edilen kişi, “İnanılmaz şeyler olacak. Bakın bir haber sızdı Maliye Bakanlığı’yla ilgili bir o fark ettiniz mi? Maliye Bakanlığı cevap verdi buna. Sayıştay tam gelmeyen raporlarına atfen bir bilgi sızdırmışlar. Maliye Bakanlığı da cevap verdi. Afedersin kıçı kırık bir Sayıştay denetçisi geliyor. Projeyi değerlendiriyor ve karar veriyor. Böyle bir rezalet olur mu ya?” diyor.

Yasal yollarla yapılıp yapılmadığı konusunda kuşku uyandıran kayıtta, Canikli'ye ait olduğu öne sürülen ses, "Beyefendi talimat verdi, şimdi var ya bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan Bey” ifadelerini kullanıyor. Bunun üzerine Hasan Doğan olduğu öne sürülen kişi de, "Bizi Meclis'te duman ederlerdi" diye konuşuyor.

“Başçalan” adlı Twitter ve Youtube hesaplarından 2012’ye ait Sayıştay raporlarının TBMM’ye gelmemesine ilişkin AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı.

Cumhuriyet ve Artı 1 TV'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda internet sitesinde de duyurulan kayıtta, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'ye ait olduğu öne sürülen ses, 2012 Sayıştay raporlarının TBMM'ye gelmediğini hatırlatıyor ve "İyi ki gelmedi. Çünkü raporlar çok berbat. Yani hükümeti ciddi anlamda..." diyor. Canikli olduğu öne sürülen kişinin bu sözlerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan olduğu iddia edilen kişi, "Buna bir çözüm bulmak lazım başkanım yaa" sözleriyle yanıt veriyor.

‘Bizi duman ederlerdi’

Ses kaydında Canikli'ye ait olduğu öne sürülen ses, "Beyefendi talimat verdi, şimdi var ya bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan bey” ifadelerini kullanıyor. Bunun üzerine Hasan Doğan olduğu öne sürülen kişi de "Bizi Meclis'te duman ederlerdi" diye konuşuyor.

"Şu anda hükümet korumasız tam anlamıyla. Kapsamlı bir çalışma yapılması lazım çok acil" diyen Canikli, Doğan'dan "Anayasa Mahkemesi burada çok çirkin bir tavır içerisinde. En son cezayı da beyefendi içine sindiremedi" yanıtını allıyor.

Bizim hiç adamımız yok mu orada?

Kayıtta, Hasan Doğan olduğu öne sürülen kişi Canikli olduğu öne sürülen kişiye, “Peki Başkanım. Bizim hiç üyelerimiz yok mu? Bunlara hiç direnmiyorlar mı orada?” diye soruyor. Canikli olduğu iddia edilen kişi, “Var ama bu meslek taasubiyeti var ya, bu bürokrasi. Hepsi bizim adamımız baktığınız zaman, hepsi” yanıtını veriyor. "Tepeden tırnağa bu kanunu değiştirmemiz lazım" ifadelerini de kullanan Canikli olduğu öne sürülen kişi, "Eski sisteme geçmemiz lazım. 2013 raporlarında müthiş şeyler varmış" diye konuşuyor.

‘Zamanımız çok daraldı’

Hemen çalışma başlatmaları gerektiğini anlatan Canikli olduğu iddia edilen kişi, "Zaman daraldı, zamanımız çok daraldı" diye uyarıda bulunuyor. Bu sözler üzerine Doğan olduğu öne sürülen kişi, "İleride herkesi mahkemelerde süründürürler başkanım" yanıtını veriyor.

‘Kıçı kırık Sayıştay denetçisi’

Ses kaydında Canikli olduğu iddia edilen kişinin, “İnanılmaz şeyler olacak. Bakın bir haber sızdı Maliye Bakanlığı’yla ilgili bir o fark ettiniz mi? Maliye Bakanlığı cevap verdi buna. Sayıştay tam gelmeyen raporlarına atfen bir bilgi sızdırmışlar. Maliye Bakanlığı da cevap verdi. Afedersin kıçı kırık bir Sayıştay denetçisi geliyor. Projeyi değerlendiriyor ve karar veriyor. Böyle bir rezalet olur mu ya?” demesi dikkat çekiyor.