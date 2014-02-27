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Başsavcılık: Bilal Erdoğan hakkında dinleme kararı yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilal Erdoğan dinlenmesiyle ilgili bir mahkeme kararı olup olmadığını açıkladı

27 Şubat 2014 19:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Aralık'taki soruşturma kapsamında ifade veren Bilal Erdoğan ile ilgili herhangi bir dinleme, fiziki takip ve iletişimin dinlenilmesine ilişkin mahkeme kararının olmadığı bildirildi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce yürütülen 25 Aralık soruşturması kapsamında ifade veren Bilal Erdoğan hakkında herhangi bir dinleme, fiziki takip ve iletişimin dinlenilmesine ilişkin mahkeme kararı olmadığı belirtildi.

Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından soruşturmayı yürüten savcılıktan, müvekkili hakkında dosya kapsamında herhangi bir dinleme, fiziki takip ve iletişimin dinlenilmesiyle ilgili mahkeme kararı olup olmadığı ve böyle bir karar var ise ne zaman sonlandırıldığına  ilişkin talepte bulundu.

Talebi inceleyen savcılık da cevap yazısında, ''Bilal Erdoğan ile ilgili 2012/656 soruşturma numaralı dosya kapsamında herhangi bir fiziki takip, iletişimin dinlenmesi, kayda alınmasına dair mahkeme kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir sonlandırma kararı da yoktur'' ifadelerini kullandı.

 

Avukatın talep yazısı

 

Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in savcılığa sunduğu talep yazısının açıklama bölümünde şu ifadeler yer aldı:

''Müvekkilim soruşturma kapsamında ifade vermiştir. Kamuoyunda müvekkilim ile ilgili birtakım tarafımızca yalan ve kurguya dayalı olduğu çok net bilinen isnatlarda bulunulmakta ve bu isnatların mahkeme kararı ile de tespit edildiği dillendirilmektedir. Bu isnatların dayanağı olarak da soruşturma dosyası delil olarak gösterilmektedir. Bu nedenle soruşturma dosyası ile ilgili olarak müvekkilim hakkında teknik ya da fiziki takip ile iletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması kararının bulunup bulunmadığının, eğer varsa bu kararın sonlandırma tarihinin ne olduğunun tarafımıza bildirilmesini talep ederiz.''

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