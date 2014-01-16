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Bozdağ'dan Bilal Erdoğan açıklaması: Yakalama kararı yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Bilal Erdoğan'ın Türkiye'den ayrılması, gizlenmesi, saklanması gibi şeylerin tamamı gerçek dışıdır' dedi

16 Ocak 2014 23:29

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın İstanbul'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında hakkında yakalama, gözaltı kararı çıkarıldığı haberlerini yalanladı.
HSYK kanun teklifinin kapanış konuşmasında bazı milletvekillerinin Bilal Erdoğan ile ilgili sorusu üzerine Bakan Bozdağ, "Bilal Erdoğan hakkında, gözaltı, yakalama kararı çıkardığı basında yer almaktadır. Onunla ilgili bir yakalama, gözaltı kararı olmadığını ifade etmek isterim. Türkiye'den ayrılması, gizlenmesi, saklanması gibi şeylerin tamamı gerçek dışıdır. Bunların hepsi Başbakan'ımızı ve Hükümeti yıpratmaya dönük haberlerden ibarettir" yanıtını verdi.

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