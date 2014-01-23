Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın avukatı: Müvekkilim ifade vermeye hazır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, “Müvekkilim sabit ikamet sahibi olup, savcılık makamlarınca yapılacak bir bildirim üzerine ifadeye gitmek için hazır olduğumuzu kamuoyuna arz ederiz” dedi.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Aralık'taki soruşturma kapsamında müvekkili Bilal Erdoğan hakkında ellerine ulaşan herhangi bir çağrı kağıdının bulunmadığını bildirdi.

Bu dosya veya başka bir dosyadan müvekkili hakkında yakalama ve gözaltı gibi hiçbir kararın da olmadığını belirten avukat Özel, şunları söyledi:

“Bugün Meclis'te yaşananlar ve bir kısım medyada yer alan müvekkilim hakkındaki haberler, hukuki temele sahip olmayıp tamamen siyasi amaç güden açıklamalardır. Müvekkilim sabit ikamet sahibi olup, savcılık makamlarınca yapılacak bir bildirim üzerine ifadeye gitmek için hazır olduğumuzu kamuoyuna arz ederiz.”