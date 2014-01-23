HSYK görüşmesinde 'Bilal Erdoğan' gerginliği 3 yumrukla bitti

Muzaffer Gençdoğan - Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ifade vermeye gitmemesinden bahseden CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yumruk attı. Genel Kurul, Saral'a kınama cezası verilmesinin ardından kapandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısında değişiklik öngören Kanun Teklifinin üçüncü günü de olaylı başladı. AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, sözlü sataşmasına çok sinirlendiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın yüzüne 3 kez yumruk attı. Saral'ın yumruklarından korunmak için gözlüğünü çıkarmak istese de gözü ve kaşından yara almaktan kurtulamadı.

Kaşı ve gözünden yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hastaneye kaldırılırken CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Engin Altay, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’ten “can güvenliklerinin kalmadığı” gerekçesiyle Genel Kurul’un bugün çalışmamasını istediler.

Genel Kurul yaşanan olay nedeniyle Cuma günü 14.00’de toplanmak üzere kapandı.

Kavga, Bilal Erdoğan'dan çıktı

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Genel Kurul’da BDP grup önerisi üzerinde konuşurken Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın savcılıkça ifadeye çağrıldığı iddiaları üzerinde durdu. Özcan’ın konuşması AKP’de sinirlerin gerilmesine neden oldu. AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, “Sen sus” diye AKP grubuna sesini yükselten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a yumruk attı. Aldığı üç yumruk darbesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaralandı. Gözü moraran ve kaçı açılan Tezcan, önce Meclis’teki revire kaldırıldı, daha sonra da ambulansla Güven Hastanesi’ne götürüldü.

Yumruklu kavga nedeniyle oturuma ara verildi.

Ancak CHP ile AKP arasında verilen bu arada da çok sert tartışmalar yaşandı. Milletvekilleri uzun süre Genel Kurul Salonu'ndan çıkmadı.

Genel Kurulda yaşanan yumruklu kavganın ardından CHP milletvekilleri salonu terkederek kulise çıktılar ve aralarında bir süre durum değerlendirmesi yaptılar.

Can güvenliğimiz yok

CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Engin Altay, olaydan bir süre sonra çok sayıda milletvekilinin de katıldığı basın toplantısı düzenlediler. Muharrem İnce, özetle şunları söyledi:

“Partinin Genel Başkan Yardımcısına bir fedai geliyor yumruk atıyor, kaşını açıyor. Eşkıya Meclis’e indi. Terörist bir saldırıya maruz kaldık. Bunlar milletvekili değil, eşkıya… Bu eşkıyalığa sebep olan kişilerden birisi de Meclis Başkanı Cemil Çiçek’tir. Kaba kuvvet, bir yasa yapma tekniği olmuştur. Bunlar geometrik çoğunluklarına güvenerek fazla hacim kapladıkları için biz döveriz, yasaları geçirtiriz diyorlar. Bu kabadayılık, yolsuzlukların, rüşvetin, ayakkabı kutularının, para kasalarının üstünü kapatmak içindir. Türkiye’nin geldiği nokta budur. Recep Tayyip Erdoğan’ın grubu budur. Mitinglerde millete kefen giydirirlerse milletvekili de kendini fedai sanır. Bu fedailere şunu söylüyorum: Milletin özgür iradeli milletvekilleri olun, kimsenin fedaisi olmayın. Kavga Başbakan Erdoğan’ın oğluna çağrı kağıdını gösterdiğimiz için çıktı. Savcı Emniyet’e görev vermiş emniyet görevini yapmamış. Böyle bir ortamda emniyet müdürünü, savcıyı görevden almak şerefsizlik değil midir? Bu fedailere, bu kabadayılara o genel kurulda sonuna kadar direneceğiz.”

Meclis’in bugün kapatılmasını istedik

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, bugünkü Genel Kurul’da oturumu yöneten Başkanvekili Sadık Yakut’u defalarca uyarmasına rağmen görüşmeleri sürdürmesinin, Bülent Tezcan’a yumruk atılmasıyla sonuçlandığını söyledi. Altay, olay sonrası Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in kendisini arayarak üzüntülerini belirttiğini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı. Engin Altay “Ama bu yetmez. Biz Meclis Başkanı’ndan bugün Genel Kurul’un çalışmamasını istedik. Cevap bekliyoruz” dedi. Altay, “bugün Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan olay ikinci Çetin Altan vakasıdır” diye konuştu.