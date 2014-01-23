HSYK görüşmesinde 'Bilal Erdoğan' gerginliği 3 yumrukla bitti

23 Ocak 2014 20:01
AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın , CHP’li Bülent Tazcan’a yumruk atmasından önce “Şerefsizsiniz” diye bağırması tutanaklara geçti. Yumruk tutanağı şöyle.
GÜRKUT ACAR (Antalya) - Hırsızlara siz özel yargıç tayin ediyorsunuz.
BÜLENT TURAN (Devamla) - O yüzden, Anayasa değişikliğini hep beraber yaptık ama benim gönlüm isterdi ki, o Anayasa değişikliğini yaparken keşke BDP de, keşke CHP de, keşke diğer arkadaşlar da gelip milletin yanında oy kullansaydı, destek olsaydı; "Parti kapatma problemdir." diyebilseydi ama maalesef bu şimdiye kadar olmadı.
GÜRKUT ACAR (Antalya) - Bu halk bunları kabul etmeyecek göreceksiniz. Siz bunu örtbas edemeyeceksiniz.
BÜLENT TURAN (Devamla) - Onun dışında, hepinizin bildiği, Sayın Başbakanın ifade ettiği yeni düzenlenen demokratikleşme paketi de -şu an Anayasa Komisyonunun alt komisyonundadır biliyorsunuz- buraya geldiğinde, inşallah, desteğinizle beraber buradan geçecek; hem hazine yardımları revize edilecek hem seçim sistemi -diğer partilerimiz de bu konuda "evet" derse- revize edilecek.
GÜRKUT ACAR (Antalya) - Bu halkın vicdanı sizi mahkûm edecek.
BÜLENT TURAN (Devamla) - Türkiye'nin, temsilin daha fazla olduğu, demokratik yansımanın Meclise daha fazla olduğu bir Meclis zeminini hep beraber kuracağız ama oturduğu yerden bağırarak, aynı gündemi tekrar tekrar konuşarak bunlar çözülmez.
Bakınız, gündemimizde HSYK var, bir problem var.
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Gündemimizde rüşvet var, hırsızlık var, yolsuzluk var; onlara gelin, onlara.
BÜLENT TURAN (Devamla) - HSYK'yla ilgili problemden dolayı, şimdiye kadar, ben, bir tane çıkıp da CHP'li arkadaşımızdan "Arkadaş, problem var ama çözümü bu." dediğini duymadım.
BÜLENT TURAN (Devamla) - …sizin sahipleriniz kurmadı, bizi sizin devletçileriniz kurmadı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
GÜRKUT ACAR (Antalya) - Bütün gazeteciler, medya sahipleri içeride, neden bahsediyorsun sen?
BÜLENT TURAN (Devamla) - O yüzden, biz milletimize yanlış yapmadığımız müddetçe de milletle beraber yürüyüşümüz devam edecek.
GÜRKUT ACAR (Antalya) - Siz kaçacak yer arayacaksınız?
BÜLENT TURAN (Devamla) - İsteyelim ki BDP'nin de, diğerlerinin de bu yeni çalışmayla ilgili emeği olsun, desteği olsun. Yarın öbür gün buraya bir daha çıkıp "Biz bu adımı attık, seçim zeminini değiştirdik, yardımları değiştirdik ama siz de yardım etmediniz." demeyelim, bunu beraber yapalım. Olumlu olan hiç mi bir şey yok arkadaşlar? Bir tane mi "evet" diyemezsiniz, bir tane mi bir şey söyleyemezsiniz?
HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sizin de yaptığınız olumlu hiçbir şey yok, bir tek olumlu şey yok.
BÜLENT TURAN (Devamla) - O yüzden, bir daha bir daha söylüyorum, gündemimiz belli, gündemimizde Türkiye'de yargı vesayetinin kırılması için atılan bir adım var. Bu adımın önemli olduğunu biliyoruz. Bu adımın Meclis gündeminden uzak kalmasını da amaçlayan bazı önergelerin Meclis gündeminin yoğunluğundan dolayı bugün görüşülmesinin uygun olmadığını düşünüyor, BDP grup önerisine grubumuz adına "hayır" oyu vereceğimizi ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan…
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan…
BAŞKAN - Buyurun Sayın İnce.
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başbakanın oğluyla ilgili, savcılıktan, emniyetten bir çağrı kâğıdı olmadığını -bunu böyle söylüyor- tebligat olmadığını, bunu böyle söyleyenlerin şerefsiz olduğunu söyledi. İzin verirseniz bu konuda cevap vereyim.
OKTAY SARAL (İstanbul) - "Şeref sizsiniz." dedi, "Şeref sizsiniz."
BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Terbiyesizlik yapma! Söyledi işte.
OKTAY SARAL (İstanbul) - Konuşma lan!
BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Konuşma sen! Ne diyorsun sen?
OKTAY SARAL (İstanbul) - Hayvan herif seni!
(İstanbul Milletvekili Oktay Saral'ın Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yumruk atması ve AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin karşılıklı yumruklaşması)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.
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