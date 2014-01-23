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HSYK görüşmesinde 'Bilal Erdoğan' gerginliği 3 yumrukla bitti

Muharrem İnce: Bu fedailere, bu kabadayılara o Genel Kurul'da sonuna kadar direneceğiz

23 Ocak 2014 20:01

Muzaffer Gençdoğan - Hülya Karabağlı / ANKARA
 
TBMM Genel Kurulu'nda, AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ifade vermeye gitmemesinden bahseden CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yumruk attı. Genel Kurul, Saral'a kınama cezası verilmesinin ardından kapandı.
TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısında değişiklik öngören Kanun Teklifinin üçüncü günü de olaylı başladı. AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, sözlü sataşmasına çok sinirlendiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın yüzüne 3 kez yumruk attı. Saral'ın yumruklarından korunmak için gözlüğünü çıkarmak istese de gözü ve kaşından yara almaktan kurtulamadı.
Kaşı ve gözünden yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hastaneye kaldırılırken CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Engin Altay, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’ten “can güvenliklerinin kalmadığı” gerekçesiyle Genel Kurul’un bugün çalışmamasını istediler.
Genel Kurul yaşanan olay nedeniyle Cuma günü 14.00’de toplanmak üzere kapandı.
 

Kavga, Bilal Erdoğan'dan çıktı

 
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Genel Kurul’da BDP grup önerisi üzerinde konuşurken Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın savcılıkça ifadeye çağrıldığı iddiaları üzerinde durdu. Özcan’ın konuşması AKP’de sinirlerin gerilmesine neden oldu. AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, “Sen sus” diye AKP grubuna sesini yükselten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a yumruk attı. Aldığı üç yumruk darbesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaralandı. Gözü moraran ve kaçı açılan Tezcan, önce Meclis’teki revire kaldırıldı, daha sonra da ambulansla Güven Hastanesi’ne götürüldü.
Yumruklu kavga nedeniyle oturuma ara verildi.
Ancak CHP ile AKP arasında verilen bu arada da çok sert tartışmalar yaşandı. Milletvekilleri uzun süre Genel Kurul Salonu'ndan çıkmadı.
Genel Kurulda yaşanan yumruklu kavganın ardından CHP milletvekilleri salonu terkederek kulise çıktılar ve aralarında bir süre durum değerlendirmesi yaptılar.
 

Can güvenliğimiz yok

 
CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Engin Altay, olaydan bir süre sonra çok sayıda milletvekilinin de katıldığı basın toplantısı düzenlediler. Muharrem İnce, özetle şunları söyledi:
“Partinin Genel Başkan Yardımcısına bir fedai geliyor yumruk atıyor, kaşını açıyor. Eşkıya Meclis’e indi. Terörist bir saldırıya maruz kaldık. Bunlar milletvekili değil, eşkıya… Bu eşkıyalığa sebep olan kişilerden birisi de Meclis Başkanı Cemil Çiçek’tir. Kaba kuvvet, bir yasa yapma tekniği olmuştur. Bunlar geometrik çoğunluklarına güvenerek fazla hacim kapladıkları için biz döveriz, yasaları geçirtiriz diyorlar. Bu kabadayılık, yolsuzlukların, rüşvetin, ayakkabı kutularının, para kasalarının üstünü kapatmak içindir. Türkiye’nin geldiği nokta budur. Recep Tayyip Erdoğan’ın grubu budur. Mitinglerde millete kefen giydirirlerse milletvekili de kendini fedai sanır. Bu fedailere şunu söylüyorum: Milletin özgür iradeli milletvekilleri olun, kimsenin fedaisi olmayın. Kavga Başbakan Erdoğan’ın oğluna çağrı kağıdını gösterdiğimiz için çıktı. Savcı Emniyet’e görev vermiş emniyet görevini yapmamış. Böyle bir ortamda emniyet müdürünü, savcıyı görevden almak şerefsizlik değil midir? Bu fedailere, bu kabadayılara o genel kurulda sonuna kadar direneceğiz.”
 

Meclis’in bugün kapatılmasını istedik

 
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, bugünkü Genel Kurul’da oturumu yöneten Başkanvekili Sadık Yakut’u defalarca uyarmasına rağmen görüşmeleri sürdürmesinin, Bülent Tezcan’a yumruk atılmasıyla sonuçlandığını söyledi. Altay, olay sonrası Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in kendisini arayarak üzüntülerini belirttiğini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı. Engin Altay “Ama bu yetmez. Biz Meclis Başkanı’ndan bugün Genel Kurul’un çalışmamasını istedik. Cevap bekliyoruz” dedi. Altay, “bugün Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan olay ikinci Çetin Altan vakasıdır” diye konuştu.
 

''Hırsız var' demeyin'

 
TBMM Genel Kurulunda çıkan kavganın ardından verilen aradan sonra Meclis Başkanvekili Sadık Yakut, oturumu yeniden başlatarak kavga ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’ye söz verdi. Hamzaçebi, Genel Kurul çalışmaları sırasında muhalefetin İçtüzük’ten kaynaklanan her türlü engellemeyi yapacağını, bunun Parlamento’nun olmazsa olmazı kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Hamzaçebi “Ancak fiziki müdahale kabul edilemez” dedi. Akif Hamzaçebi, bundan sonraki Genel Kurul çalışmalarının karşı tarafı rencide etmeyen bir uslüp içinde geçmesi dileğinde bulundu.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, “Biz fiziksel şiddeti hiçbir zaman onaylamayız. Ancak, bazı milletvekillerinin kullandığı “hırsız var” gibi ifadeleri, grubumuzu yaralamaktadır. Bu tür şiddet ortamını doğuracak ifadelerden kaçınmak gerekir” diye konuştu.
 

Oktay Saral’a kınama cezası

 
Grup Başkanvekillerinin konuşmaları ardından Meclis Başkanvekili Sadık Yakut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ı yumruk atarak yaralayan AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın İçtüzük gereği kınama cezası verilmesi gerektiğini belirterek, bu öneriyi Genel Kurul’un onayına sundu. Öneri  muhalefet milletvekilleri ile AKP’li bazı üyelerin oylarıyla kabul edildi. İktidar partisine mensup çok sayıda milletvekilinin kınama cezası verilmesi yönünde oy kullanmadıkları görüldü.
Kanun Teklifi yarına ertelendi
Oylamanın ardından HSYK Teklifinin görüşmelerine geçildi. Komisyon ve Hükümet temsilcisinin yerine oturmaması nedeniyle görüşmeler ertelendi. Oturumu yöneten Başkanvekili Sadık Yakut, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere Genel Kurulu kapattı. CHP Grup Başkanvekilleri, bugünkü olayların daha fazla genişlememesi için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’ten bugünkü görüşmelerin ertelenmesini istemişlerdi. Genel Kurul çalışmalarının ertelenmesiyle CHP’nin talebi de yerine getirilmiş oldu. 
 
 

İşte ‘yumruk’ tutanağı

 

AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın , CHP’li Bülent Tazcan’a yumruk atmasından önce “Şerefsizsiniz” diye bağırması tutanaklara geçti. Yumruk tutanağı şöyle.

GÜRKUT ACAR (Antalya) - Hırsızlara siz özel yargıç tayin ediyorsunuz.

BÜLENT TURAN (Devamla) - O yüzden, Anayasa değişikliğini hep beraber yaptık ama benim gönlüm isterdi ki, o Anayasa değişikliğini yaparken keşke BDP de, keşke CHP de, keşke diğer arkadaşlar da gelip milletin yanında oy kullansaydı, destek olsaydı; "Parti kapatma problemdir." diyebilseydi ama maalesef bu şimdiye kadar olmadı.

GÜRKUT ACAR (Antalya) - Bu halk bunları kabul etmeyecek göreceksiniz. Siz bunu örtbas edemeyeceksiniz.

BÜLENT TURAN (Devamla) - Onun dışında, hepinizin bildiği, Sayın Başbakanın ifade ettiği yeni düzenlenen demokratikleşme paketi de -şu an Anayasa Komisyonunun alt komisyonundadır biliyorsunuz- buraya geldiğinde, inşallah, desteğinizle beraber buradan geçecek; hem hazine yardımları revize edilecek hem seçim sistemi -diğer partilerimiz de bu konuda "evet" derse- revize edilecek.

GÜRKUT ACAR (Antalya) - Bu halkın vicdanı sizi mahkûm edecek.

BÜLENT TURAN (Devamla) - Türkiye'nin, temsilin daha fazla olduğu, demokratik yansımanın Meclise daha fazla olduğu bir Meclis zeminini hep beraber kuracağız ama oturduğu yerden bağırarak, aynı gündemi tekrar tekrar konuşarak bunlar çözülmez.

Bakınız, gündemimizde HSYK var, bir problem var.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Gündemimizde rüşvet var, hırsızlık var, yolsuzluk var; onlara gelin, onlara.

BÜLENT TURAN (Devamla) - HSYK'yla ilgili problemden dolayı, şimdiye kadar, ben, bir tane çıkıp da CHP'li arkadaşımızdan "Arkadaş, problem var ama çözümü bu." dediğini duymadım.

BÜLENT TURAN (Devamla) - …sizin sahipleriniz kurmadı, bizi sizin devletçileriniz kurmadı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÜRKUT ACAR (Antalya) - Bütün gazeteciler, medya sahipleri içeride, neden bahsediyorsun sen?

BÜLENT TURAN (Devamla) - O yüzden, biz milletimize yanlış yapmadığımız müddetçe de milletle beraber yürüyüşümüz devam edecek.

GÜRKUT ACAR (Antalya) - Siz kaçacak yer arayacaksınız?

BÜLENT TURAN (Devamla) - İsteyelim ki BDP'nin de, diğerlerinin de bu yeni çalışmayla ilgili emeği olsun, desteği olsun. Yarın öbür gün buraya bir daha çıkıp "Biz bu adımı attık, seçim zeminini değiştirdik, yardımları değiştirdik ama siz de yardım etmediniz." demeyelim, bunu beraber yapalım. Olumlu olan hiç mi bir şey yok arkadaşlar? Bir tane mi "evet" diyemezsiniz, bir tane mi bir şey söyleyemezsiniz?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sizin de yaptığınız olumlu hiçbir şey yok, bir tek olumlu şey yok.

BÜLENT TURAN (Devamla) - O yüzden, bir daha bir daha söylüyorum, gündemimiz belli, gündemimizde Türkiye'de yargı vesayetinin kırılması için atılan bir adım var. Bu adımın önemli olduğunu biliyoruz. Bu adımın Meclis gündeminden uzak kalmasını da amaçlayan bazı önergelerin Meclis gündeminin yoğunluğundan dolayı bugün görüşülmesinin uygun olmadığını düşünüyor, BDP grup önerisine grubumuz adına "hayır" oyu vereceğimizi ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan…

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başbakanın oğluyla ilgili, savcılıktan, emniyetten bir çağrı kâğıdı olmadığını -bunu böyle söylüyor- tebligat olmadığını, bunu böyle söyleyenlerin şerefsiz olduğunu söyledi. İzin verirseniz bu konuda cevap vereyim.

OKTAY SARAL (İstanbul) - "Şeref sizsiniz." dedi, "Şeref sizsiniz."

BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Terbiyesizlik yapma! Söyledi işte.

OKTAY SARAL (İstanbul) - Konuşma lan!

BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Konuşma sen! Ne diyorsun sen?

OKTAY SARAL (İstanbul) - Hayvan herif seni!

(İstanbul Milletvekili Oktay Saral'ın Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yumruk atması ve AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin karşılıklı yumruklaşması)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.

 

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