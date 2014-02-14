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Bilal Erdoğan ve bakan çocukları yolsuzluk savcılarına dava açacak

Başbakan Erdoğan TÜRGEV’in yolsuzluk savcılarına dava açacağını söyledi

14 Şubat 2014 03:02

Başbakan Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile 17 Aralık operasyonunda adı geçen bakan çocuklarının operasyonu başlatan savcılara dava açacaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca TÜRGEV’in de savcılara dava açacağını söyledi.
 

TÜRGEV de dava açacak



Erdoğan, ATO Congressium’da eski milletvekilleriyle yemekte buluştu. Erdoğan, 17 Aralık operasyonunu yapan savcıları “paralel yapı” ile birlikte hareket etmekle eleştirerek, “Benim oğlum da dahil bakanlarımın çocukları savcılara tazminat davası açacaklar” dedi. Çocuklarının yönetiminde yer aldığı TÜRGEV’in de savcılara dava açacağını söyleyen Erdoğan, Gülen cemaatinin kendisine beddua ettiği iddialarına da şu yanıtı verdi: 
 

‘Uzun adam’ bedduası


“Bunlar ‘uzun adam’ diye bana beddua ediyorlar, sonra da ‘bu kadar yıl beddua ediyoruz tutmadı’ diye kendi kendilerine şikâyet ediyorlar. Halis olsanız bedduanız tutardı. Ama bize millet dua ettiği için Allah da yardım ediyor. Millet bize samimi dua ediyor, biz de samimiyiz. Onlar samimi olmadıkları için ayakları kayıyor. 
 

Bizi arkadan vurdular



Son yapılan işler Ak Parti’ye karşı değil, TC devletine, birliğimize beraberliğimize yapılmış bir harekettir. Bunlarla mücadeleyi bırakmayacağım. Biz bunlara her türlü kolaylığı, imkanı sağladık, ama bunlar bizi arkadan vurdu. Zorlu bir seçim sürecinden geçiyoruz. Bize çok saldırılar oluyor. Sizler de arazide olun, teşkilatlarımıza yardımcı olun, seçimleri birlik beraberlik içinde geçirelim. Zaten çalışmalardan geri durmayacağınızı biliyorum. Bu seçimlerden de çok iyi netice alacağız, halkın arkamızda olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü seçim startını verip, sonra da mitinglere başlayacağım.”

 

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