Dünya basını Erdoğan'ın zaferini böyle gördü

Türkiye'de ilk kez halk oylarıyla seçilen cumhurbaşkanlığı seçimi dış basının da bir numaralı gündem maddesi oldu.

Alman basını, seçime ilişkin haberleri ve sonuçları kısa aralıklarla okuyucularına duyurdu. Spiegel Online internet sitesi manşetinde yer alan "Erdoğan'ın zaferi" başlıklı haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala zaferini kutlamaya hazırlandığı belirtilerek, "Türkiye güçlü adam için karar verdi" ifadesini kullanıldı.

Erdoğan'ın ilk turda cumhurbaşkanı seçimini kazandığını ifade edilen haberde, Türkiye'de cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçildiği hatırlatıldı. Haberde, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini daha farklı yapmayı planladığı vurgulandı.



Die Welt gazetesinin internet sitesinde ise Başbakan Erdoğan'ın yüzde 50'den fazla oy alarak seçimi kazandığı ifade edildi. Gazete, Türkiye'de bugüne kadar cumhurbaşkanlığı makamının temsili bir makam olduğunu ancak Erdoğan'ın bunu temsilden daha çok icracı bir makam haline getirmeyi istediği kaydedildi.



'Cumhurbaşkanlığını favori isim kazandı'

Bild gazetesi de "Türkiye seçimini yaptı" başlıklı haberinde Başbakan Recep Tayyip Edoğan'ın yüzde 50'inin üzerinde oy alarak cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek, "Türkiye'de cumhurbaşkanlığını favori isim kazandı" yorumu yapıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de "Erdoğan'ın zaferi" başlıklı haberinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin doruğunda olduğu belirtildi. Haberde, "Halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Erdoğan hayatının en önemli amacına ulaştı" ifadesine yer verildi.

İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı seçimini kazandığı, oyların yüzde 52'sini aldığı kaydedildi.

2003 yılından bu yana Başbakan olan Erdoğan'ın cumhurbaşkanının yetkilerini genişletmek istediği belirtilen haberde, "destekçilerinin Erdoğan'a ekonomiyi güçlendirdiği ve Türkiye'nin muhafazakar kesimine söz hakkı verdiği için saygı gösterdiği" belirtildi.

'İkinci tura ihtiyaç kalmadı'

Financial Times (FT) gazetesi de "Erdoğan cumhurbaşkanı seçimini kazandı" başlıklı haberinde, "Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ı seçimin galibi ilan ettiğini, Erdoğan'ın oyların yüzde 50'sinden fazlasını aldığını, böylece cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tura ihtiyaç kalmadığını" bildirdi.

Haberde ayrıca, "Ortadoğu ve Avrupa'daki yeri dikkati alındığında bu seçim Türkiye için potansiyel bir dönüm noktası olarak görülüyor" ifadesi yer aldı.

Guardian gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde de "Bugünkü açık zafer Erdoğan'ın Türkiye'ye hakimiyetini pekiştirecek ve birçok kişinin de gördüğü gibi Erdoğan'ın iktidardaki en zor yılına son verecek" yorumu yapıldı.

'Halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı'

Fransa basını da Türkiye'deki seçimleri yakından takip etti. Le Figaro gazetesinin internet sitesinde, "12 yıllık iktidar boyunca yıpranan Erdoğan'ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanının yetkilerini artırmaya yönelik planlarını da saklamaktan çekinmediği" yazıldı.

Le Parisien ise 60 yaşındaki Başbakan Erdoğan'ın seçimlerin favorisi olduğuna dikkati çekerken, muhalefet adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun ancak yüzde 39 oranında oy alabildiği belirtildi.

AFP de Başbakan Erdoğan'ın seçimden galip ayrılmasının şaşırtıcı olmadığı yorumunda bulundu. Erdoğan'ın tüm eleştirilere rağmen popülaritesini kaybetmediğine işaret edilen haberde, İhsanoğlu'na "büyükbaba" benzetmesi yapıldı. Haberde, "fotojenik gülümsemesiyle akıllarda yer eden" 41 yaşındaki Demirtaş'ın ise beklediği oyu alamadığını kaydetti.

'Türkiye’de değişen bir şey yok'

İtalyan haber ajansı ANSA, “Türkiye’de, Erdoğan ilk turda yeni cumhurbaşkanı seçildi” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın zaferini ilan ettiği belirtildi. ANSA’nın haberinde, “Bu oylamayla yeni bir Türkiye ortaya çıkacak” yorumu yapıldı.

'21. yüzyılın sultanı'

İtalyan AGI haber ajansı da “Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı: 21.yüzyılın sultanı” başlığıyla Erdoğan’ın zaferini duyurdu.

Ülkenin ana akım gazetelerinden La Repubblica, “Türkiye’de Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi. Oyların yüzde 50’sinden fazlasını fethetti” başlıklı haberinde Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını okuyucularına aktardı.

Corriere della Sera gazetesi de “Türkiye’de değişen bir şey yok: Erdoğan seçimi kazanıyor” başlığıyla Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimini kazandığını duyurdu.

La Stampa gazetesi de Başbakan Erdoğan’ın hayatının rüyasını gerçekleştirdiği ve Atatürk’ün kurduğu Türkiye’de halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğu ifade edildi.

'Türkiye tarihinde bir dönüm noktası'

İsviçre'de yayımlanan Neue Züricher Zeitung gazetesi, oyların salt çoğunluğunu alarak cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Erdoğan'ın bundan sonra elindeki gücü artırabileceğine işaret etti. Gazete, Erdoğan'ın en önemli hedeflerinden birinin yeni bir anayasa yapmak olduğunu yazdı.

Tages Anzeiger gazetesi ise "bu seçimin Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğunu" belirtti. Cumhurbaşkanlığının şu ana kadar temsili bir makam olduğuna işaret eden gazete, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yetkilerini artıracağını söylediğini kaydetti.

Tribune de Geneve gazetesi ise Erdoğan'ın seçim öncesi araştırmalarda da öngörüldüğü gibi cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını bildirdi. Erdoğan'ın 2023 yılına kadar cumhurbaşkanı kalabileceğine işaret eden gazete, Erdoğan'ın seçim zaferinin 2013'te Türkiye'de yaşanan pek çok protesto gösterisinin ardından gerçekleştiğini anımsattı.

Seçim sonucunu “Erdoğan Türkiye’nin cumhurbaşkanı” başlığıyla veren Hollanda yayın kurumu NOS televizyonu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi ilk turda kazandığını bildirdi. Erdoğan’ın yüzde 52 oy alarak seçimi galip bitirdiğine yer verilen haberde, “Erdoğan yüzde 50’den fazla oy aldığı için seçimin ikinci turuna gerek kalmadı” ifadesi kullanıldı. Haberde, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ise yüzde 39 oranında oy aldığına dikkat çekildi.

'Türkiye’nin en güçlü politikacısı seçimleri kazandı'

ANP haber ajansı ise “Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesinin yeni cumhurbaşkanı olduğunu” duyurdu. Ajans, Erdoğan’ın oyların yüzde 52’sini en rakibi İhsanoğlu’nun da yüzde 38’ini aldığını yazdı.

Bulgaristan'ın en popüler medya kuruluşlarından Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda (BNR) yer alan haberde, Başbakan Erdoğan'ın beklenen bir sonuç aldığı belirtilerek, "Karizmatik politikacı Erdoğan rakiplerini daha ilk turda yenmeyi başardı" ifadesi kullanıldı.

Dnevnik gazetesi de "Türkiye’nin en güçlü politikacısı seçimleri kazandı" başlıklı haberinde kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan’ın ikinci tura gitmeden yeni makamına oturacağı kaydedildi.

Yüksek tirajlı "24 Saat" ve "Trud" gazeteleri de Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turdaki seçim zaferinin "tartışmasız olduğunu" yazdı. Her iki gazete de Erdoğan'ın en büyük rakibi Ekmeleddin İhsanoğlu’na çok büyük fark attığını vurguladı.

İspanya'nın sol görüşlü gazetelerinden El Pais "Erdoğan, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde mutlak çoğunluğu elde etti" ifadesini başlığına çıkardı. El Pais, Erdoğan'ın ikinci tura gerek kalmaksızın cumhurbaşkanı olacağını yazdı.

"Erdoğan ilk turda seçimleri kazanıyor" başlığını atan El Mundo gazetesi de oyların yüzde 50'sinden fazlasını aldığı açıklanan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olacağını belirtti. Diğer gazetelerden ABC, "Erdoğan cumhurbaşkanı seçimini kazanıyor", La Razon "Erdoğan, Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimlerini ilk turda kazanıyor", La Vanguardia "Erdoğan, Türkiye cumhurbaşkanı seçimlerini mutlak çoğunlukla kazanıyor" ifadelerini başlıklarına çıkardı.

'Ilımlı muhafazakar lider'

İspanyol basını genel anlamda AKP'nin 2002 yılından bu yana tüm seçimleri kazandığına ve Erdoğan'ın ülkedeki en popüler siyasetçi olduğuna vurgu yaptı.

İspanyol devlet televizyonu TVE de Türkiye'de cumhurbaşkanının ilk defa halkın oyuyla belirlendiğini hatırlatarak, açıklanan sonuçlara göre Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olacağını kaydetti. Erdoğan'ı "ılımlı, muhafazakar lider" olarak nitelendiren TVE, Türkiye'de muhalefetin korkuları olduğunu ifade etti.

'Erdoğan'ın galip gelmesi sürpriz değil'

Yunanistan resmi haber ajansı Atina Haber Ajansı, cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili haberinde "Erdoğan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu" başlığını kullandı. Haberde, Erdoğan'ın ilk turda galip geldiği ifade edildi.

Yunanistan'da en çok takip edilen haber sitelerinden News247 konu ile ilgili haberinde "Yeni bir Türkiye vaat eden Erdoğan önde gidiyor" başlığını kullandı. Seçimin "tarihi" olarak nitelendirildiği haberde, "Erdoğan'ın galip gelmesi sürpriz değil" ifadesi yer aldı. Kathimerini gazetesi ise "Sonuçların böyle olacağı daha önce de anketlerle gösterilmişti" diye yazdı. Zougla haber sitesi ise "İlk turda Erdoğan'ın galibiyeti" başlığını kullanarak, üç aday hakkında bilgi verdi.

Rus resmi haber kanalı Vesti-24 "Türkiye'deki ilk doğrudan cumhurbaşkanı seçimi" spotuyla yer verdiği haberlerde, oy kullanan vatandaşların görüntülerini yayınladı. Kanal Türkiye'de ilk defa düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülke için önem taşıdığına vurgu yaptı. Ayrıca adayları tanıtıcı bilgiler verdi.

'Ülke üzerindeki kontrolünü sıkılaştıracak otoriter lider'

Katar'ın Al Jazeera kanalı ise "AKP yerel seçimlerde ezici bir seçim zaferi elde etmişti. Başbakan’ın popülaritesinin son aylarda yaşanan gelişmelerle de zarar görmediği görülüyor. Erdoğan, güçlü bir cumhurbaşkanı olma isteğini hiçbir zaman saklamadı. Seçim kampanyası boyunca, Erdoğan aktif bir cumhurbaşkanı pozisyonundan bahsetti ki cumhurbaşkanlığı Türkiye siyasetinde bir hayli semboliktir. Eleştirmenler onu, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı takdirde ülke üzerindeki kontrolünü sıkılaştıracak otoriter ve muhafazakar bir lider olarak görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi şimdiye kadar açılan sandıklarda oyların yüzde 50'den fazlasını alan Erdoğan'ın zaferini ilan ederek gücünü pekiştireceğinin olası olduğunu yazdı.