'Çatı aday' formülü tutmadı, CHP ve MHP toplamı 30 Mart'ın gerisinde kaldı

CHP ve MHP'yle birlikte 12 partinin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.5 oy alırken, bu oran yerel seçimde CHP ve MHP'nin aldığı oyların altında kaldı.

52 milyon 894 bin 115 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde oyların tamamı sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre 55 ilde Erdoğan, 15 ilde Ekmeleddin İhsanoğlu, 11 ilde de Selahattin Demirtaş önde bitirdi.

Çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oyu, yerel seçimdeki CHP ve MHP'nin altında kaldı. Türkiye genelinde İhsanoğlu'nun oy oranı yüzde 38,50'ini aldı. Bu oran, 30 Mart yerel seçiminde CHP ve MHP'nin oylarının toplamı olan yüzde 43'ün 5 puan altında.

30 Mart yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu’nun, il genel meclisi sonuçlarına göre AKP 20 milyon 520 bin, CHP 12 milyon 552 bin, MHP ise 6 milyon 875 bin almıştı.

CHP ve MHP'nin 30 Mart yerel seçimlerinde İl Genel Meclisi'nde 19 milyon 427 bin oy alırken, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy sayısı 14 milyon 660 bin 535'te kaldı.

Öte yandan Ekmeleddin İhsanoğlu'na CHP, MHP, DSP, LDP, DP, BTP, BBP, DHP, TSİP, DYP, KP'nin ardından HAP (Hak ve Adalet Partisi) ve TURK Parti'de de destek verdi.