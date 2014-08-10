Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez konuştu

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk konuşmasını Haliç Kongre Merkezi’nde yaptı. Kısa bir konuşma yaparak kendisini destekleyenlere teşekkür eden Erdoğan, asıl konuşmasını Ankara'da yapacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular, sizlere şöyle bir teşekkür konuşması yapmak üzere huzurlarınızdayım. Zira, asıl konuşmamı Ankara’da, Genel Merkezimizde yapacağım. Öyle zannediyorum ki 9 buçuk 10 gibi Ankara’da konuşacağım. Burada süratle havaalanına geçip Ankara’ya intikal etmemiz lazım ve orada da gidene kadar zaten temennimiz sandıklar yüzde yüz açılmış olsun ve neticeyi de inşallah almış olalım. Şu anda henüz maçın uzatma dakikalarını oynuyoruz, henüz bitmiş değil.

İnşallah, hakem son düdüğü tabii ki YSK kararıyla açıklayacak ama tribünler de bir şeyin kararını verir.

Malum 5 Temmuz’da çıktığımız yolculukta milletimiz sandıklarda iradesini koydu. Şu adna yüzde 97 gibi sandıkların neticesini almış vaziyetteyiz. Yüzde yüz gibi aldığımızda milletimize Genel Merkezimizin balkonundan seslenerek kucaklaşacağız.

Dualarınızı bekliyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Bizde bu can bu tende oldukça, milletimize vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha ileri bir demokrasiyi ülkemizde egemen kılmak için mücadele edeceğiz, çözüm sürecini sürdürmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hepinize kalın sağlıcakla diyorum, hepinizi selamlıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."