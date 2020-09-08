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Erdoğan: Son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgın kontrolümüz altında

Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısında konuştu

08 Eylül 2020 14:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Gene Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplanısında konuştu. Yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz" dedi.

Erdoğan'ın, " Bu salgın sürecinden İran ve bölge ülkeleri olarak çok daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum. Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor ve teşekkür ediyorum" demesinin ardından toplantıya geçildi.

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