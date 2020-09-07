Türkiye'de Koronavirüs | 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1703 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 57 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1703 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 730'a, vaka sayısı 281 bin 509'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak."