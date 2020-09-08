Koronavirüs'e yakalananların KPSS'ye girdiği okullarda görev yapacak gözetmenlere bilgi verilmedi iddiası

Covid-19 gölgesinde gerçekleştirilen KPSS’ye ilişkin ihmal iddiaları artıyor. Ankara’da, Koronavirüs'e yakalanan yurttaşların sınava girdiği okuldaki gözetmenlere bu durumun bildirilmediği iddiasının ardından benzer olayların Aydın ve Mersin’de de yaşandığı öne sürüldü.

Aydın’da bir lisede sınav görevlisi olan öğretmen, görev kağıdında yazılı olan okula gitti. Öğretmene salonda 11 aday olduğu ve tamamının Covid-19 hastası olduğu, bahçede güvenliği sağlamak ile görevli polisler tarafından bildirildi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberinde göre salona girmeden önce bina sınav görevlisi ile görüşen öğretmen, bina girişinde dezenfektan ve maske olmadığını belirterek, “Eşim bir hemşire ve Covid-19 hastaları ile mücadele ediyor. O salonda görev yapmamı istiyorsanız bana N-95 maske ve tulum vermeniz gerekiyor” dedi. Ancak öğretmenin isteği bina sorumlusunca reddedildi. Maske ve koruyucu tulum isteği reddedilen öğretmen, “Bu şartlarda görev yapamam” diyerek okuldan ayrıldı.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda ise KPSS’de görevli öğretmenler toplantı salonuna alındı. Toplantı sonunda görevli öğretmenler bina sorumlusuna sınıflarda Covid-19 pozitif kişi olup olmadığını sordu, bina sorumlusu sınıflarda hasta olmadığını belirtti.

Sınav görevlileri sınıflara gelen öğrencilerin kimlik kontrolünü yapmaya başladı. Kontrol sırasında bir öğrenci sınav görevlisine Covid-19 pozitif olduğunu söyledi. Sınav görevlileri öğrenciye sınava nasıl geldiğini sorunca öğrenci, “112’yi aradım. 112 servisindeki görevli, kendi imkânlarımla sınava gitmemi söyledi” yanıtını verdi.

Salon görevlileri, öğrencilere başka Covid-19 pozitif olup olmadığını sorduklarında neredeyse sınıfın tamamına yakının Covid-19 pozitif veya Covid-19 temaslı karantinada olduğunu öğrendi. Eğitim İş’ten yapılan açıklamada, öğretmenlerin sağlığını tehlikeye atan ÖSYM hakkında soruşturma başlatılması gerektiği vurgulandı.