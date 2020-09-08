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TBMM’de Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

08 Eylül 2020 11:21

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. TBMM İnsan Kaynakları bölümünde çalışan bir personel, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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