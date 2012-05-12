Erdoğan serbest bırakılan gazetecilerle telefonda görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de serbest bırakılan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun ile telefonda görüştü. Erdoğan, Tahran'a giden Adem Özköse ve Hamit Coşkun'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, gönderilen uçakla Türkiye'ye getirileceklerini söyledi.

İki gazeteciden ilk açıklama: İyiyiz

Suriye'de rehin tutulan iki Türk gazeteciyi taşıyan uçak İran'ın başkenti Tahran'a indi. İki aydır Suriye'de rehin tutulan gazeteciler, Tahran'a indikten sonra ilk açıklamayı yaptı. Gazeteciler iyi olduklarını, ailerine kavuşmayı beklediklerini söyledi. Aileler de Tahran'da Özköse ve Coşkun'un aileleri de Tahran'da, Şam'dan gelecek uçağı bekliyor. Hamit Coşkun'un ağabeyi Mustafa Yahya Coşkun, ''Şu an Tahran'dayız, bize burada beklememiz ve yakında kardeşlerimize kavuşacağımız söylendi. Onlarla Türkiye'ye döneceğiz, Şam'dan gelecek heyeti bekliyoruz'' dedi.

Müjdeyi Başbakan Erdoğan verdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Türk gazeteci Adem Özköse'nin babası Mustafa Özköse ile Hamit Coşkun'un babası Ali Coşkun'u arayıp, çocuklarının serbest bırakıldığını bildirerek, konuyu bizzat takip ettiğini ve gazetecileri almak üzere Tahran'a özel bir uçak gönderdiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Rize'den, Suriye'de serbest bırakılan gazeteciler Özköse ve Coşkun'un ailelerini telefonla aradı.

Adem Özköse'nin babası Mustafa Özköse ve Hamit Coşkun'un babası Ali Coşkun ile görüşen Başbakan Erdoğan, Türk gazetecilerin serbest bırakıldığını, sürecin başından beri konuyu yakından takip ettiğini ve çocuklarının alınması için Tahran'a özel bir uçak gönderdiğini ailelere bildirdi.

Başbakanlık'ta kriz masası oluşturuldu

Suriye'deki Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un serbest bırakılmasıyla ilgili süreç, Başbakanlık'ta oluşturulan özel birim tarafından yürütüldü. Temaslarda bulunmak için gittiği Rize'de geceyi geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, oluşturulan özel birimin çalışmalarını bizzat takip ederek, gelişmelere ilişkin talimatlarını Rize'den verdi. Başbakan Erdoğan, gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un Şam'dan Tahran'a intikal ettirilmeleri ve Tahran'dan da Ankara'ya getirilmeleri için özel uçak gönderilmesi talimatını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

Başbakan bizzat takip etti

Suriye'deki Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un serbest bırakılmasıyla ilgili süreç, Başbakanlık'ta oluşturulan özel birim tarafından yürütüldü.

Temaslarda bulunmak için gittiği Rize'de geceyi geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, oluşturulan özel birimin çalışmalarını bizzat takip ederek, gelişmelere ilişkin talimatlarını Rize'den verdi.

Başbakan Erdoğan, gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un Şam'dan Tahran'a intikal ettirilmeleri ve Tahran'dan da Ankara'ya getirilmeleri için özel uçak gönderilmesi talimatını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

İlk görüntüleri yayımlanmıştı