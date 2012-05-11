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İki Türk gazeteci İran'a götürülüyor

Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un bugün ya da en geç yarın sabah Tahran'a götürüleceği belirtildi

11 Mayıs 2012 20:49

Suriye'de iki aydır rehin tutulan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un bugün İran'a götürülmesi bekleniyor.

Suriye'de uzun süre haber alınamayan iki Türk gazeteci için İran  arabuluculuk yaptı.  Geçtiğimiz hafta sonu aileleriyle ilk kez  telefon konuşması yapan Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un, hafta içinde de ilk görüntüleri yayınlanmıştı.

Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un İran'a ulaşmalarının ardından, kısa süre içinde Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

 

Türk gazetecilerden çağrı

 

Medya Derneği'nde toplanarak basın açıklaması yapan bir grup gazeteci de, Gerçek Hayat Dergisi Orta Doğu temsilcisi ve Milat Gazetesi yazarı Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun'un serbest bırakılmasını istedi.

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