İki Türk gazeteci İran'a götürülüyor

Suriye'de iki aydır rehin tutulan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un bugün İran'a götürülmesi bekleniyor.

Suriye'de uzun süre haber alınamayan iki Türk gazeteci için İran arabuluculuk yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu aileleriyle ilk kez telefon konuşması yapan Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un, hafta içinde de ilk görüntüleri yayınlanmıştı.

Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un İran'a ulaşmalarının ardından, kısa süre içinde Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

Türk gazetecilerden çağrı

Medya Derneği'nde toplanarak basın açıklaması yapan bir grup gazeteci de, Gerçek Hayat Dergisi Orta Doğu temsilcisi ve Milat Gazetesi yazarı Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun'un serbest bırakılmasını istedi.