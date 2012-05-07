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İHH, kayıp gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'u Şam'da buldu!

İHH heyeti gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun ile Şam’da görüşmeyi başardı

07 Mayıs 2012 14:27

Suriye’de yaşanan olayları yerinde görmek ve gördüklerini kamuoyuna aktarmak için bölgeye giden ve burada gözaltına alındıktan sonra 57 gündür kendilerinden haber alınamayan gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun’un görüntüleri yayınlandı.

Suriye ve İranlı yetkililer ile yoğun görüşmeler yapan İHH heyeti gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun ile Şam’da görüşmeyi başardı.

İHH İnsani Yardım Vakfı yapılan görüşmelerin ardından Şam’a giderek gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun ile burada görüştüler. Gazetecilerin yaklaşık 2 ay sonra ilk kez aileleri ile de telefonda görüştüren İHH heyeti gazetecilerin sağlıklarının yerinde olduğunu gözlemledi.


58 gün sonra ilk fotoğraf


İnsani diplomasi sürecini başarıyla yürüten İHH heyeti hem Suriyeli hem de sürece aracılık eden İranlı yetkililerin olumlu bir tavır sergilediğini belirtirken gazetecilerin serbest bırakılması için umutlu olduklarını belirttiler.

Heyet içerisinde yer alan ve gazeteciler ile sohbet eden İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım gazeteciler ile bir de fotoğraf çekildiler. İHH heyeti gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gözlemlediler.

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kayıp gazetecişamsuriyeAdem ÖzköseHamit Coşkun

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