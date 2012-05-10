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İran: Kayıp gazeteciler için anlaşma sağlandı, serbest bırakılacaklar

Suriye'de oldukları anlaşılan ve 56 gündüğr haber alınamayan Adem Özköse ve Hamit Coşkun'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı

10 Mayıs 2012 21:42

İran Büyükelçiliği, iki aydır Suriye'de kayıp olan ve kendilerinden haber alınamayan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un serbest bırakılacağını açıkladı. Büyükelçilik, "mutabakat sağlandı, bir kaç gün içinde bırakılacaklar" açıklamasında bulundu.

 
 

İHH gazetecileri Şam'da bulmuştu

 
 
 
İHH yetkilileri, kayıp gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun için Suriyeli ve İranlı yetkililerle Şam'da temaslarda bulunmuş, Adem Özköse ve Hamit Coşkun’un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gazetecilerden Adem Özköse’nin eşi Raziye Nur Özköse’yi, Hamit Coşkun’un ise ağabeyi Yahya Coşkun'u telefonla arayarak görüştürdüğü dile getirildi.
 
Görüşmelerin ardından iki esir gazetecinin önümüzdeki günlerde serbest kalabileceği aktarıldı.

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