Erdoğan'dan Rusya'ya: Böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmanın ızdırabını yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının hangi ülkeye ait olduğunun vurulduğu sırada bilinmediğini açıkladı. Rus uçağının vurulurak düşürülmesinin "angajman kuralları dahilinde gerçekleştiğini" söyleyen Erdoğan, "Sınırlarımızı koruma hakkımıza da herkes saygı göstermelidir" dedi.

"Aidiyeti bilinmeyen iki uçağın Türk hava sahasına girmeden uyarılmalarına rağmen ihlalleri devam ettiklerini" ısrarlarını sürdürdüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F16’larımız tarafından yapılan müdahale sonrası iki uçaktan bir tanesi düşürülmüştür" diye konuştu.

"Böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmanın ızdırabını yaşıyoruz"

Uçakların düşürülmesi hakkındaki sözleri salondan alkış alan Erdoğan, "Kardeşlerim, mesele aslında alkış meselesi değil. Biz buna şahit olmak istemeyiz. Böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmanın ızdırabını yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’nin önceden ilan ettiği angajman kuralları dahilinde gerçekleşmiştir. Düşmanlık asla söz konusu değildir. Suriye’de daha vahim olaylar yaşanmamasının sebebi, Türkiye’nin soğukkanlı tutumudur. Bu olayın da önüne geçmek için bütün çabayı gösterdik, sınırlarımızı koruma hakkımıza da herkes saygı göstermelidir."