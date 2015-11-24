T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Rusya'ya: Böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmanın ızdırabını yaşıyoruz

Erdoğan, TSK'nın uçağı hangi ülkeye ait olduğunu bilmeden vurduğunu vurguladı

24 Kasım 2015 23:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının hangi ülkeye ait olduğunun vurulduğu sırada bilinmediğini açıkladı. Rus uçağının vurulurak düşürülmesinin "angajman kuralları dahilinde gerçekleştiğini" söyleyen Erdoğan, "Sınırlarımızı koruma hakkımıza da herkes saygı göstermelidir" dedi.

"Aidiyeti bilinmeyen iki uçağın Türk hava sahasına girmeden uyarılmalarına rağmen ihlalleri devam ettiklerini" ısrarlarını sürdürdüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F16’larımız tarafından yapılan müdahale sonrası iki uçaktan bir tanesi düşürülmüştür" diye konuştu.

 

"Böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmanın ızdırabını yaşıyoruz"

 

Uçakların düşürülmesi hakkındaki sözleri salondan alkış alan Erdoğan, "Kardeşlerim, mesele aslında alkış meselesi değil. Biz buna şahit olmak istemeyiz. Böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmanın ızdırabını yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 

"Türkiye’nin önceden ilan ettiği angajman kuralları dahilinde gerçekleşmiştir. Düşmanlık asla söz konusu değildir. Suriye’de daha vahim olaylar yaşanmamasının sebebi, Türkiye’nin soğukkanlı tutumudur. Bu olayın da önüne geçmek için bütün çabayı gösterdik, sınırlarımızı koruma hakkımıza da herkes saygı göstermelidir."

 

ETİKETLER

erdoğanrus jetiaidiyeti bilinmeyenızdırap

İlgili Haberler

Putin: Teröristlerin suç ortakları tarafından sırtımızdan bıçaklandık, ciddi sonuçları olacak!

Putin, Türkiye'nin Rusya ile irtibat kurmadan NATO'ya çağrısı yapmasını da eleştirdi

Davutoğlu'ndan düşen Rus uçağı açıklaması: Ülkemizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız

"Her türlü tedbiri almak, hem uluslararası hakkımızdır hem de ulusal görevimiz"

Obama: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

"Rusya ılımlı muhalefeti hedef alıyor,enerjisini IŞİD'e yönlendirirse riskler azaltılabilir"

Erdoğan: Bayırbucak Türkmenlerinin olduğu yerde DAİŞ yok; Esed rejimini ayakta tutmak için saldırıyorlar

"Aidiyeti belli olmayan uçak 10 defa uyarıldı, maalesef ihlal devam etti"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24