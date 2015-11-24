Putin: Teröristlerin suç ortakları tarafından sırtımızdan bıçaklandık, ciddi sonuçları olacak!

Rusya Devlet Başakanı Vladimir Putin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sınırında Rus uçağını düşürmesi ile ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada "Teröristlerin suç ortakları tarafından sırtımızdan bıçaklandık" dedi.

Yaşananların "Türkiye ile ilişkilerde ciddi sonuçlara neden olacağını" söyleyen Putin, Türkiye'nin NATO'ya çağrı yapmasını da eleştirerek "Onlar bizim uçağımızı vurmamış da biz onların uçağını vurmuşuz gibi Türk tarafı hemen bizimle irtibata geçmek yerine, kazayı tartışmak üzere NATO'daki partnerlerine döndü" dedikten sonra "NATO'nun IŞİD'e hizmet etmesini mi istiyorlar" diye sordu.

TSK'nın "Türk Hava Sahası'nı ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir uçak beş dakika içerisinde 10 kez ikaz edilmesine rağmen Türk Hava Sahası'nı ihlal etmiştir" sözleriyle açıkladığı müdahale hakkında Putin, "Uçağımız vurulduğunda sınırdan 4 km uzaktaydı. Uçaklarımız ve pilotlarımız Türkiye'yi asla tehdit etmedi" ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin olarak Sochi'de konuşan Putin, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay teröre karşı mücadelenin normal çerçevesinin ötesinde. Tabii ki bizim ordumuz teröre karşı kahramanca bir çalışma yürütüyor. Ama bugünkü kayıp, teröristlerin suç ortakları tarafından sırtımızın bıçaklanmasıdır. Bunu başka türlü ifade edemem. Uçağımız, bir Türk F-16'nın havadan misillemisiyle Suriye sınırının üzerinde düşürüldü."

"Ne pilotlarımız, ne jetimiz Türkiye'nin sınırını tehdit etti. Bu açık. Onlar, asıl olarak Rusya kökenli militanların konuşlandığı Lazkiye'nin kuzey çevresindeki teröristlerle mücadele ediyorlardı ve bu insanların Rusya'ya geri dönmeyeceğinden emin olmak için direkt görevlerini yürütüyorlardı. Bu insanlar açık bir şekilde uluslararası teröristler."

"ABD ile çatışma ihtimalini azaltma üstüne anlaşmayı göz önüne alarak ve Türkiye'nin ABD koalisyonuna katılanlardan olduğunu biliyoruz. IŞİD, illegal petrol satışlarından gelen yüzlerce milyon ve bilyon dolarlarlık büyük kaynaklara sahip olduğu ve başka devleterin silahlı güçleri tarafından korundukları için bu kadar arsız, insanları öldürüyor ve Avrupa'nın kalbi dahil dünya çapında terörist saldırılar yürütüyorlar."

"Her şeyi analiz edeceğiz ve bugünkü trajik olayın Rusya-Türkiye ilişkileri dahil ciddi sonuçları olacak. Türkiye'ye her zaman dost bir devlet olarak davrandık. Bugün olanlarla kimin ilgisi var bilmiyorum, kesin olarak bizim değil. Ve bildiğimiz kadarıyla, Türk tarafı hemen bizimle irtibata geçmek yerine, kazayı tartışmak üzere NATO'daki partnerlerine döndü, onlar bizim uçağımızı vurmamış da biz onların uçağını vurmuşuz gibi."

Putin, açıklamasına şöyle devam etti:

"NATO'nun IŞİD'e hizmet etmesini mi istiyorlar? Her devletin kendi bölgesel çıkarları olduğunu anlıyorum ve buna her zaman saygı gösterdik. Ama bugün gerçekleşenki gibi bir suça asla izin vermeyeceğiz. Ve tabii ki umuyoruz ki uluslararası kamuoyu bir araya gelecek gücü bulabilir ve ortak kötüye karşı mücadele eder."