Erdoğan resmen duyurdu; İncirlik koalisyon uçaklarına açılıyor, sınırda 'güvenli bölge' ilanı gündemde

"Irak-Şam İslam Devleti" adıyla örgütlenen IŞİD'in Türkiye'yi de hedef alan saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri örgüte yönelik hava operasyonu düzenlerken, Adana İncirlik Üssü'nün koalisyon uçaklarının taarruz uçuşlarına açılması müzakerelerinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İncirlik'in IŞİD'i hedef alacak ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının kullanımına açılması konusunda, "Belli çerçeve içinde kullanılacaktır" açıklamasını yaptı, gelişmelerin Türkiye'nin Suriye sınırında "güvenli-uçuşa yasak bölge" anlayışının haklılığını ortaya koyduğunu söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu da, "Üç senedir neredeyse vurguladığımız güvenlikli bölgeler o zaman olsaydı, DEAŞ Türkiye sınırına yaklaşamazdı. Son dönemdeki müzakereler çerçevesinde belli bir aşamaya gelinmiştir... Önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak" diyerek, İncirlik müzakereleri eşliğinde Suriye sınırında "güvenli bölge" oluşturulmasının da ele alındığı mesajını verdi. TSK uçaklarının Suriye sınırını geçmeden IŞİD'e operasyon yaptığını vurgulayan Davutoğlu, "uçuşa yasak bölge" müzakereleri konusunda, "Bu mutabakatın detaylarını biz biliyoruz. Ama detaylarını benim tartışmam doğru değil" demekle yetindi.



İncirlik Üssü'nün IŞİD'i hedef alacak koalisyon uçaklarının keşif uçuşlarının yanı sıra taarruz uçuşlarına da açılacağı konusundaki müzakerelerde sona gelindiği konusunda ilk resmi açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, cuma namazının çıkışında soruları yanıtlarken, şunları söyledi:

"Son haftalarda gerek hükümetimizin attığı kararlı adımlar, birlikte yaptığımız çalışmalarla artık bu adımı çok farklı kılmamızın gereğini ortaya koyduk. Eğit-donat çalışması, güvenli bölge çalışması, uçuşa yasak bölge anlayışımızdaki haklılığımızı ortaya koydu. Obama ile de bir görüşmemiz oldu, bu görüşmeyle bölücü terör örgütünün yanında DEAŞ’la mücadele kararlılığımızı bizler teyit ettik. Dedik ki, bizim için DEAŞ bir terör örgütüdür ve böyle bir terör örgütüne karşı Türkiye hassasiyetini korumaktadır.

Bu gece ilk adım kararlı şekilde atıldı. Eş zamanlı olarak ülkemizin 16 vilayetinde 300’e yakın noktada yapılan operasyonlarla bir süreç başlatıldı. Bu süreçle birlikte çok sayıda şu anda zanlı gözaltına alınmış vaziyette. Bu gözaltına alınanlarla ilgili tabii bir süreç başladığı gibi, bu sadece bu geceye yönelik bir operasyon değildir ve bu operasyon bundan sonraki süreçte de kararlı şekilde devam edecektir.

Burada tabii hedefler bellidir, DEAŞ başta olmak üzere gerek PKK olsun, bunun yanında DHKPC olsun, diğer terör örgütleri olsun bizim için adlarının şöyle olması böyle olması bir şey değiştirmiyor. Bunların hepsi terör örgütüdür. Bunların karşısında devletimiz atılması gereken her türlü adımı atacaktır. Bu bir kararlılıktır. Çünkü devletimizin olduğu yerde biz farklı bir devlet yapılanmasına müsaade edemeyiz. Bunun adı 'paralel devlet' olabilir, şu devlet, bu devlet olabilir. Hiç fark etmiyor. Bunların hepsi milli güvenliğimizi tehdide yönelik atılmış adımlardır.

Bu yapılanmalara karşı nereden gelirse gelsin devletimiz hükümetiyle, tüm güvenlik güçleriyle, kurumlarıyla bu adımı atacaktır. Sadece bu akşam atılsın, bundan sonra dursun, böyle bir şey yok. Bu ülkenin refahını huzurunu, güvenliğini temin noktasında atılması gereken adımlar neyse bu adımlar atılacaktır. Bu gece bunun çok önemli bir başlangıç noktası olmuştur."

'İncirlik kullanılacak'

Erdoğan, "İncirlik Üssü'nün açıldığı dile getirildi. Siz ne diyorsunuz" sorusu üzerine, "Belli bir çerçeve içerisinde onlar da aynı şekilde kullanılacaktır" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben vatandaşıma bir defa bir korku atmosferi içerisinde yaşamamalarını tavsiye ederim. Çünkü onların bir defa kendi özgüveni her şeyin ötesindedir. Onlar özgüven içerisinde olmalıdır. Şunu da bilmemiz lazım ki, biz çok çok farklı bir mücadeleye girmiş bulunuyoruz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Vatandaşımız devletine inansın, güvensin. Bakın burada Ceylanpınar’da iki polisimiz şehit edildi, Diyarbakır’da trafik polisimiz şehit edildi, askerimiz askerlerimiz şehit edildi. Ve bir taraftan bu şehitlerimizi verirken niye veriyoruz? Şüphesiz ki devletimizin bekası için bunlar şehit oluyorlar. Şehit olan şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, ama bunun bedelini bu terör örgütünü arkasına alanlar da ödeyeceklerdir. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum.

Tüm medyadan da şunu istiyorum. Sizler de birlik ve beraberlik içerisinde bölücü terör örgütlerini arkasına alanlara destek olmak değil de, bu ülkenin birliğini savunmaya buna destek vermeye, medya desteği verirse tablo çok daha farklı olur."

Davutoğlu: ABD bilgilendirildi

Başbakan Davutoğlu da, TSK uçaklarının gece operasyonuna ilişkin bilgi verirken şunları söyledi:

"Bu sabah itibariyle silahlı kuvvetlerimiz, Suriye sınırında Türkiye’yi tehdit etme potansiyeli taşıyan DEAŞ hedeflerini, yüzde 100 isabetle tam bir başarıyla ortadan kaldırmıştır. Sabahleyin Genelkurmay Başkanımızdan bilgiler aldım, biraz sonra da Başbakanlık kriz masası, ki Suruç’taki gelişme üzerine oluşturmuştuk. Kriz masasına giderek oradan da detaylı bilgiler alacağım. Şu an itibariyle kim sınırımıza tehdit oluşturursa, talimat çok açık ve nettir. TSK’yı yetkilendirdik. Kim tehdit oluşturacak mahiyetle yaklaşırsa, ikinci emre gerek olmaksızın gerekli tedbir alınacak...

DEAŞ’a dönük operasyon hedefine ulaşmıştır ve durmayacaktır. Her an Suriye’nin üzerinde ve sınıra yakın bölgeleri gözetliyoruz. En ufak hareketlilik karşısında en şiddetli tepki gösterilecektir.

Burada açık suretle ifade edeyim. Bizim kimseyle bizim bu anlamda savaşa girmek, Suriye’de kriz dört yılına yaklaştı ama Türkiye herhangi bir savaşın parçası haline gelmedi. Bunların bu tedbirlerin, dün aldığımız tedbirin ABD ile yürütülen müzakerelerle hiçbir alakası yoktur. Alakası yoktur derken, bilgilendirildi ama bu Türkiye’nin ulusal güvenliği bağlamında aldığı karardır."

'Güvenlikli bölgede belli aşamaya gelindi'

Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye sınırında talep ettiği "güvenli bölge" konusunda da ilerleme kaydedildiği mesajını vererek, şöyle devam etti:

"İncirlik'in açılmasıyla ilgili müzakereler, ayrı bir süreçtir. Bu Türkiye’nin kendi güvenliği için aldığı haber Şam yönetimine bilgi verildi gibi haberler görüyorum. Hayır, Türkiye kendi kararlarını Ankara’da alır. Ama müttefik ülkeleri bilgilendirdik. Aynı sahada müttefik ülkelerin askeri hareketleri var. Dün bu kararların alınmasına müteakip Dışişleri Bakanlığımız bilgi verdi. Ama ikisinin ayrı süreç olduğunu vurgulamak isterim. Dün saldırı olmamış olsaydı da ABD ile biz eğit donat, güvenli bölge DEAŞ çerçevesinde müzakerelerimiz olurdu, atılacak adımlar atılırdı.

Artık Türkiye’nin yıllardır zikrettiği bazı hususların ne kadar önemli olduğu herkes tarafından algılanıyor. Üç senedir neredeyse vurguladığımız güvenlikli bölgeler o zaman olsaydı, DEAŞ Türkiye sınırına yaklaşamazdı. Son dönemdeki müzakereler çerçevesinde belli bir aşamaya gelinmiştir. Türkiye ulusal güvenliğiyle ilgili planlamalar yapar, ama DEAŞ terör örgütünün bütün dünyaya tehdit teşkil ettiği de aşikardır. Önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak."

Davutoğlu, "Güvenli bölge konusunu zikrettiniz ama, bunun için uçuşa yasak bölge gelmeliydi. ABD’den gelen açıklamalar uçuşa yasak bölge olmadığı yönünde" hatırlatması üzerine, "Bu mutabakatın detaylarını biz biliyoruz. Ama detaylarını benim tartışmam doğru değil" karşılığını vermekle yetindi.

'Suriye hava sahasına girilmedi'

Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Tespit edilen hedefler bağlamında, bunu gururla söylüyorum, pilotları tebrik ediyorum. Türkiye’nin askeri kapasitesini gösteren bir husustur. Türk Hava Kuvvetleri'nin yok edebileceği hedeflerdi. Suriye sınırına girme ihtiyacı olmaksızın hedefler vurulmuştur, güdümlü füzelerle. Suriye sınırına geçme ihtiyacı hissedilmemişti. Hissedilmiş olsaydı da geçilirdi. Nereden yapılırsa yapılsın o saldırıyı yapanlar yok edilirdii. Şunu söyleyeyim; içerde bir tespit etmek mümkün değil, fakat tespit edilen hedefler yüzde 100 isabetle vurulmuştur ve gereken netice hasıl olmuştur."

Diyarbakır ve Batman üsleri

T24'e bilgi veren kaynaklar, IŞİD operasyonu için İncirlik'i kullanacak koalisyon uçaklarının, "acil iniş", "bakım ve ikmal" gibi konularda lojistik destek amacıyla Diyarbakır ve Batman üslerini de kullanabileceğini söylediler.

İncirlik'ten IŞİD operasyonunun her an başlayabileceği, koalisyon uçaklarının en geç ağustos başında üste konuşlanabilecekleri belirtildi.

Suriye sınırında oluşturulması durumunda güvenli bölgeye, Türkiye'deki sayıları 2 milyonu aştığı belirtilen Suriyeli mültecilerin bir bölümünün de yerleştirilebileceği kaydedildi.