İncirlik'ten IŞİD operasyonu ağustosta başlayabilir, sınırda 'güvenli bölge' ilanı gündemde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çarşamba akşamı imzaya açıldığını duyurduğu gizli İncirlik kararnamesinin ardından, Türkiye IŞİD'e karşı olası operasyon tarihini konuşmaya başladı. Koalisyon uçaklarının IŞİD'e karşı operasyonda İncirlik Üssü'nü çok kısa süre içinde kullanmaya başlayabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüşmesi ve akabinde 7-8 Temmuz'da ABD'li yetkililerle Ankara'da yapılan temaslardan sızan bilgilere göre ABD, IŞİD'e karşı operasyon için Adana İncirlik Üssü'nün ağustos ayı başında koalisyon uçaklarına açılmasını istiyor. Konunun, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Suruç katliamından sonra aradığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında da ele alındığı bildiriliyor.

ABD'den Ankara'ya gelen özel heyetle "belli konularda mutabakata varıldığını" belirtirken "Bizim taleplerimiz mutlaka dikkate alınmıştır. Eğit-donat faaliyetlerine devam edilme kararı alınmıştır" diyen Arınç, Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulup oluşturulmayacağı sorusuna "evet" ya da "hayır" karşılığını verdi.

'Güvenli bölge' ilanı gündemde

CNN Türk'ün haberine göre, Türkiye'nin ABD'den talepleri arasında "atılacak adımlar konusunda eş zamanlılık" da var. Ankara'daki üst düzey kaynaklar, Bakanlar Kurulu kararında imzaların tamamlanmasının ardından, ABD'nin de bilgisiyle, iki noktada "güvenli bölge deklarasyonunun açıklanabileceğini" belirtiyor. Söz konusu bölgeyi askeri hareketiliğe yasaklayacak olan bu bölgeler, Saddam Hüseyin döneminde Kuzey Irak için saptanan "36. paralel" gibi, enlem ve boylamları ile açıklanabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgelere hızla girerek düzenleme yapması şu anda planlanmıyor. Bu alanlara bir saldırı olursa, TSK önce ateşle karşılık verecek, ancak saldırı sona ermezse, sınır ötesinde güvenli ilan edilen bölgelere girerek önlem alacak.

Güvenli bölgeler için daha sonraki aşamanın, "bu bölgelere Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi" olabileceği belirtiliyor.

İncirlik taarruz, Batman ve Diyarbakır

lojistik amaçlı açılıyor

Bu planla eş zamanlı adımın İncirlik konusunda atılacağı kaydediliyor. ABD'nin İncirlik konusundaki ısrarının nedeni, IŞİD hedeflerine yakın mesafede olması. Arınç, Bakanlar Kurulu'ndan sonra "İncirlik operasyonda kullanılacak mı" sorusuna, "Bakanlar Kurulu kararı gizli kalır, ekleyecek bir şeyim yok. Resmi Gazete'de yayımlanmaz. Kanun böyle emrediyor" karşılığını vermekle yetinerek "hayır" demedi.

İncirlik Üssü'nün koalisyon uçaklarına açılmasını da içeren mutabakata göre, Türk savaş uçakları bu operasyonlarda görev almayacak. Batman ve Diyarbakır askeri üsleri de acil iniş ve bakım gibi durumlarda koalisyon uçaklarına açılacak.

Koalisyon uçaklarının çık kısa bir süre içinde İncirlik Üssü'nü kullanacağını belirten yetkililer, tarih için "ağustos ayı başını" telaffuz ettiler.

Silahlı insansız uçaklar

Operasyonda ABD'nin insansız hava araçları predatörlerin de kullanılacağı bildiriliyor. Halen ABD'nin İncirlik Üssü'nde 6 adet predatörü var. Bunlardan ikisinin silahlanmasına Ankara daha önce onay verdi. Söz konusu 2 silahlı predatörün IŞİD'e karşı operasyonda kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

Koalisyon güçlerinin öncelikli hedefleri arasında IŞİD'in lider kadrosu var. Silahlı predatörlerin bu hedefler için, F-16'ların da daha büyük hedefler için kullanılması planlanıyor.

Hükümet, sonunda ABD'nin dediğine mi geldi?

ABD ile uzlaşılan diğer madde de, operasyonlardan önce Ankara'ya bilgi verilmesi ve koordinatların paylaşımı. Bu amaçla bir koordinasyon merkezi de kurulması planlanıyor. Hâlihazırda İncirlik'te bir koordinasyon merkezi var ve predatörler keşif amaçlı uçuş yapmadan önce Ankara'dan izin alıyor. Bazen de Ankara belli koordinatlar vererek o bölgede keşif yapılmasını isteyebiliyor. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda yaşanan rehine krizi sırasında Ankara'nın isteği üzerine bu tür keşif uçuşları yapıldığı kaydediliyor. ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin imzalar tamamlandığında. bu prosedir savaş uçaklarının uçuşu için de geçerli olacak.

Gelişmeleri T24'e değerlendiren bir kaynak, "ABD Türkiye'ye, sonunda IŞİD'e karşı bizim dediğimiz noktaya gelmiş oldunuz, demiş oluyor" yorumunu yaptı.