T24 LogoT24 Logo
Gündem

İncirlik'ten IŞİD operasyonu ağustosta başlayabilir, sınırda 'güvenli bölge' ilanı gündemde

Diyarbakır ve Batman üsleri de lojistik destek verecek. 'ABD Türkiye'ye, IŞİD'e karşı sonunda dediğimiz noktaya geldi, demiş oldu' yorumu yapılıyor

24 Temmuz 2015 01:02

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çarşamba akşamı imzaya açıldığını duyurduğu gizli İncirlik kararnamesinin ardından, Türkiye IŞİD'e karşı olası operasyon tarihini konuşmaya başladı. Koalisyon uçaklarının IŞİD'e karşı operasyonda İncirlik Üssü'nü çok kısa süre içinde kullanmaya başlayabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüşmesi ve akabinde 7-8 Temmuz'da ABD'li yetkililerle Ankara'da yapılan temaslardan sızan bilgilere göre ABD, IŞİD'e karşı operasyon için Adana İncirlik Üssü'nün ağustos ayı başında koalisyon uçaklarına açılmasını istiyor. Konunun, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Suruç katliamından sonra aradığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında da ele alındığı bildiriliyor.
ABD'den Ankara'ya gelen özel heyetle "belli konularda mutabakata varıldığını" belirtirken "Bizim taleplerimiz mutlaka dikkate alınmıştır. Eğit-donat faaliyetlerine devam edilme kararı alınmıştır" diyen Arınç, Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulup oluşturulmayacağı sorusuna "evet" ya da "hayır" karşılığını verdi. 

 

'Güvenli bölge' ilanı gündemde

 

CNN Türk'ün haberine göre, Türkiye'nin ABD'den talepleri arasında "atılacak adımlar konusunda eş zamanlılık" da var. Ankara'daki üst düzey kaynaklar, Bakanlar Kurulu kararında imzaların tamamlanmasının ardından, ABD'nin de bilgisiyle, iki noktada "güvenli bölge deklarasyonunun açıklanabileceğini" belirtiyor. Söz konusu bölgeyi askeri hareketiliğe yasaklayacak olan bu bölgeler, Saddam Hüseyin döneminde Kuzey Irak için saptanan "36. paralel" gibi, enlem ve boylamları ile açıklanabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgelere hızla girerek düzenleme yapması şu anda planlanmıyor. Bu alanlara bir saldırı olursa, TSK önce ateşle karşılık verecek, ancak saldırı sona ermezse, sınır ötesinde güvenli ilan edilen bölgelere girerek önlem alacak. 

Güvenli bölgeler için daha sonraki aşamanın, "bu bölgelere Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi" olabileceği belirtiliyor.

 

İncirlik taarruz, Batman ve Diyarbakır
lojistik amaçlı açılıyor

 

Bu planla eş zamanlı adımın İncirlik konusunda atılacağı kaydediliyor. ABD'nin İncirlik konusundaki ısrarının nedeni, IŞİD hedeflerine yakın mesafede olması. Arınç, Bakanlar Kurulu'ndan sonra "İncirlik operasyonda kullanılacak mı" sorusuna, "Bakanlar Kurulu kararı gizli kalır, ekleyecek bir şeyim yok. Resmi Gazete'de yayımlanmaz. Kanun böyle emrediyor" karşılığını vermekle yetinerek "hayır" demedi.
İncirlik Üssü'nün koalisyon uçaklarına açılmasını da içeren mutabakata göre, Türk savaş uçakları bu operasyonlarda görev almayacak. Batman ve Diyarbakır askeri üsleri de acil iniş ve bakım gibi durumlarda koalisyon uçaklarına açılacak. 
Koalisyon uçaklarının çık kısa bir süre içinde İncirlik Üssü'nü kullanacağını belirten yetkililer, tarih için "ağustos ayı başını" telaffuz ettiler.

 

Silahlı insansız uçaklar

 

Operasyonda ABD'nin insansız hava araçları predatörlerin de kullanılacağı bildiriliyor. Halen ABD'nin İncirlik Üssü'nde 6 adet predatörü var. Bunlardan ikisinin silahlanmasına Ankara daha önce onay verdi. Söz konusu 2 silahlı predatörün IŞİD'e karşı operasyonda kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

Koalisyon güçlerinin öncelikli hedefleri arasında IŞİD'in lider kadrosu var. Silahlı predatörlerin bu hedefler için, F-16'ların da daha büyük hedefler için kullanılması planlanıyor.

 

Hükümet, sonunda ABD'nin dediğine mi geldi?

 

ABD ile  uzlaşılan diğer madde de, operasyonlardan önce Ankara'ya bilgi verilmesi ve koordinatların paylaşımı. Bu amaçla bir koordinasyon merkezi de kurulması planlanıyor. Hâlihazırda İncirlik'te bir koordinasyon merkezi var ve predatörler keşif amaçlı uçuş yapmadan önce Ankara'dan izin alıyor. Bazen de Ankara belli koordinatlar vererek o bölgede keşif yapılmasını isteyebiliyor. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda yaşanan rehine krizi sırasında Ankara'nın isteği üzerine bu tür keşif uçuşları yapıldığı kaydediliyor.  ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin imzalar tamamlandığında. bu prosedir savaş uçaklarının uçuşu için de geçerli olacak.

Gelişmeleri T24'e değerlendiren bir kaynak, "ABD Türkiye'ye, sonunda IŞİD'e karşı bizim dediğimiz noktaya gelmiş oldunuz, demiş oluyor" yorumunu yaptı.

ETİKETLER

ışidtürkiyeabdincirlik askeri üssübarack obamatayyip erdoğansuriye

İlgili Haberler

Suruç'ta bombalı saldırı: 32 ölü

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük patlamanın intihar saldırısı olduğunu doğruladı

Diyarbakır'da polis ekiplerine silahlı saldırı; ağır yaralanan 2 polisten biri şehit oldu!

Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı

IŞİD Suriye'den askere ateş açtı, bir astsubay şehit oldu!

Askerlere ateş açan IŞİD üyelerine yönelik müdahale sonra erdi, asker güvenli bir bölgeye çekildi

İncirlik Üssü, Suriye için ortak operasyona mı açılıyor?

Bülent Arınç: Niteliğini ifade etmeyeceğim, ama bir uzlaşma sağlanmıştır ve Bakanlar Kurulu kararı imzaya açılmıştır

Savaş uçakları Suriye sınırına doğru havalandı

Uçakların görevine ilişkin bilgi verilmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24