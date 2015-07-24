'İncirlik Üssü'nün IŞİD'e karşı operasyonlarda kullanılması için anlaşmaya varıldı!'

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İskenderun'da bulunan, ABD'ye ait İncirlik Askeri Hava Üssü'nün, IŞİD'e yönelik operasyonlarda kullanılması konusunda mutabakata vardı.

Reuters’ın ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, üsle ilgili kararın, ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinin ardından açıklandığı ifade edildi. Suruç'ta yaşanan katliamdan sonra, ABD Başkanı Obama başsağlığı dilemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramış ve bu görüşmede, İncirlik Üssü'nün kullanımı başlığını de içerdiği iddia edilmişti.

BBC'ye konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi de İncirlik üssünün koalisyon güçlerinin kullanımına açılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. “İncirlik Hava Üssü gibi Türkiye üslerine erişim, koalisyonun, hava saldırıları da dahil olmak üzere IŞİD'le mücadele çabalarında operasyonel etkinliğini artıracaktır" diyen yetkili, müttefiklerin Türkiye sınırına yönelik tehditleri ciddiye aldığını belirtti.

İncirlik Askeri Haca Üssü'nün, IŞİD'e yönelik operasyon için koalisyon uçaklarına açılması, Suruç'ta gerçekleşen katliamın ardından başladı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çarşamba akşamı imzaya açıldığını duyurduğu gizli İncirlik kararnamesinin ardından, Türkiye IŞİD'e karşı olası operasyon tarihini konuşmaya başladı. Arınç, Bakanlar Kurulu'ndan sonra "İncirlik operasyonda kullanılacak mı" sorusuna, "Bakanlar Kurulu kararı gizli kalır, ekleyecek bir şeyim yok. Resmi Gazete'de yayımlanmaz. Kanun böyle emrediyor" karşılığını vermişti.

Kilis'te bir askerin şehit edilmesinin ardından düzenlenen hava operasyonu ve bugün sabah birçok kentte düzenlenen eş zamanlı polis operasyonuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu da, İncirlik Üssü'nün koalisyon ülkelerine açılıp açılmayacağı konusunda "Güvenlikli bölge 3 sene önce yapılsaydı DEAŞ terörü bu denli büyüyemez ve tehdit haline gelemezdi. ABD ile aşama katettik, ilerleyen günlerde müttefik ülkelerle mutabakat sağlayacağız" yorumunu yapmıştı.