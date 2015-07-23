İncirlik Üssü, Suriye için ortak operasyona mı açılıyor?

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Suruç ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırının ve bugün Kilis'in Erbeyli ilçesinde IŞİD kontrolündeki bölgeden ateş açılmasının ardından gözler, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın İncirlik'teki askeri üssün koalisyon uçakları tarafından kullanılmasına dair yaptığı açıklamaya çevrildi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, çarşamba akşamı bir basın toplantısı düzenleyen Bülent Arınç, "Güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge seçeneği hükümet nezdinde halen masada mı? İncirlik’in açılması için bu şartlar halen geçerli mi" şeklindeki bir soruya, "Niteliğini tam olarak ifade etmeyeceğim, ama bir konsensüs, uzlaşma sağlanmıştır" cevabını verdi.

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararların kamuoyuyla paylaşılmadığı ve Resmi Gazete'de yayınlanmadığı hatırlatmasını yapan ve ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Emekli Orgeneral John Allen’in Türkiye’ye geldiğini belirten Arınç, şu açıklamayı yaptı:

"Bu görüşmeler üzerinde, niteliğini tam olarak ifade etmeyeceğim ama bir konsensüs, uzlaşma sağlanmıştır. Bundan sonra yapılabilecek müşterek harekâtlar konusunda fikir birliğine, eylem birliğine varılmıştır. Bununla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı imzaya açılmıştır.”

Toplantıda, Mili Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar ile ilgili diğer üst düzey komutanların katıldığı bir sunum yapıldığını belirten Arınç, “Bu sunumun ismini ‘Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’ olarak kısaltarak söyleyebilirim. Sınırlarımızdaki fiziki güvenlik sistemine ilave tedbirler olarak bugüne kadar neler yapıldığı, bundan sonrası için de neler yapılacağı önemli bir projeksiyonla anlatıldı" dedi.

CNN Türk’ün haberine göre, ABD ile IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede varılan mutabakat, "Gizli Bakanlar Kurulu Kararı" olarak imzaya açıldı. Eş zamanlı olarak atılması planlanan adımlar çerçevesinde İncirlik Üssü "koalisyon" uçaklarına açılacak. Belirli hatlar üzerinde ise güvenli bölge deklarasyonu ilan edilmesi gündemde.

Obama-Erdoğan görüşmesinde

İncirlik Üssü mü konuşuldu?

ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleşen Suruç katliamı sonrası dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD Başkanı'nın Erdoğan’a 20 Temmuz’daki Suruç saldırısı ve 22 Temmuz’da Hakkari’de iki polisin öldürülmesi nedeniyle başsağlığı dilediği ve iki saldırıyı da kınadığı ve iki tarafın IŞİD’e karşı mücadelede daha fazla işbirliği sözü verdiği açıklandı.

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış’ın görüştüğü bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise ABD İncirlik Üssü’nün kullanımına çok yakında başlanacağını söyledi. Yetkili üssün kullanımı konusunda kesin bir tarih vermezken, Türkiye’yle varılan mutabakatın Ağustos ayında yürürlüğe girmesinin beklendiğini söylemekle yetindi.