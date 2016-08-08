Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sputnik jesti

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından Sputnik'e getirilen erişim engeli kaldırıldı. Sputnik’te yer alan haberde, erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin “Getirilen erişim engeliyle ilgili bir bildirimde bulunulmadığı gibi, engelin kaldırıldığına yönelik bir bilgi de verilmedi” ifadeleri yer aldı. Sputnik'e uygulanan erişim engelinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak krizinin ardından yapacağı ilk yüz yüze görüşmeden bir gün önce kaldırılması dikkat çekti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı konuşmalardan birinde internet sitelerine yönelik kısıtlama kararlarını alan TİB'in kapatılacağını açıklamıştı.