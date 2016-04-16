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Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik'e erişim engeli talebi onaylandı

Sputnik'in 31 dilde haber hiçbir sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor

16 Nisan 2016 19:13

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) önceki gün verdiği ve aralarında  Rusya'nın resmi haber ajansı  Sputnik'in de bulunduğu internet sitelerine erişim engeli kararının mahkemece onaylandı.  

Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği, 'terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden, kamu düzeni ile milli güvenliği tehdit eden internet adreslerine ve Twitter hesaplarına, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi kapsamında engellenmesi' kararını onayladı.

AA'ya göre, Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği’nin erişimin engellenmesi kararını onayladığı siteler ve hesaplar şunlar: Sputnik, Özgür Gündem, Azadiya Welat, JİN Haber Ajansı Ronahi Haber, Yeni Özgür Politika, Bestanuçe. Twitter’da İkram Balekani, Demgenç, Şırnaknews, HPG BİM, MLKPKurdistan.

Sputnik’in hangi haberlerinin yöneltilen suçlar kapsamına girdiği belirtilmedi.

 

 

 

 

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