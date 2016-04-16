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Erişime engellenen Sputnik Yayın Yönetmeni: Türkiye’de basın özgürlüğünden söz edilemez

Rus haber ajansı Sputnik'e 2 gün önce erişim engeli getirildi

16 Nisan 2016 19:02

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB),  Rusya'nın resmi haber ajansı  Sputnik'e erişimi engellemesi üzerine açıklama yapan Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, durumu “Türkiye'deki katı sansür uygulamalarının yeni bir örneği” olarak değerlendirdi.

Sputnik News’ta yer alan habere göre Simonyan şunları söyledi: "Türkiye'de artık basın özgürlüğü gibi bir kavramdan söz etmek mümkün değil. Bu ülkede basın özgürlüğü diye bir şey yok. Sputnik'in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından daha birkaç gün önce ödüle layık görüldüğü düşünüldüğünde de bu karar özellikle saçma görünüyor."

Sputnik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Türkiye ilişkilerine dair açıklama yaptığı “Vladimir Putin'le Direkt Hat” programının birkaç saat sonrasında erişime engellenmişti.

Putin bu programda Türkiye'yi dost olarak gördüğünü ama belirli politikacılarla ilgili sorunlarının olduğunu belirtmişti. Putin ayrıca Türkiye hükümetinin Suriye’de radikal islamcılarla mücadele etmek yerine işbirliği yaptığını söylemişti.

 

 

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