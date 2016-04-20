Sputnik Genel Yayın Yönetmeni'nin Türkiye'ye girişine izin verilmedi

Suriyeli mültecilerle ilgili bir haber hazırlamak üzere Türkiye'ye gitmek isteyen bir Alman gazeteci ve Rus devlet haber ajansı Sputnik'in Türkiye yayınlarının Genel Müdürü Tural Kerimov Türkiye'ya alınmadı.

Alman Devlet Televizyonu ARD'ye bağlı SWR kanalı için çalışan gazeteci Volker Schwenck'in İstanbul Havalimanı'ndanki pasaport kontrolünün ardından ülkeye girişinin reddedildiği belirtildi.

ARD ise, ofisi Mısır'ın Kahire kentinde bulunan Schwenck'insınır dışı edilmeden önce yakzlaşık 12 saat gözaltında tutulduğunu söyledi.

ARD yayınında Türkiye'de yaşadıklarını anlatan Schwenck, Türk yetkililerin kendisine neden ülkeye alınmadığı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadığını ifade etti.

Schwenck ayrıca, Twitter hesabından da Türk yetkililerin kendisine verdiği 'Kabul edilemez yolcu' belgesini paylaştı.

Reuters haber ajansına bilgi veren Türk yetkililerse, Schwenck'in sınır dışı edildiğini doğrulayarak gerekçe olarak Alman gazetecinin kara liste yasalarını ihlal ettiğini ifade ettiler.

Reuters, yetkililerin söz konusu ihlalin içeriğine dair herhangi bir bilgi vermediğini de kaydetti.

Merkel: Endişeyle izliyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ARD televizyonu gazetecisinin Türkiye'ye alınmaması konusunu endişeyle takip ettiklerini ifade etti ve Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yle bağlantıya geçtiğini söyledi.

Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine ve ifade özgürlüğü tartışmasının patlak vermesine yol açan komedyen Jan Böhmermann'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiir, yine ARD'nin televizyon kanallarından birisi olan ZDF'de yayınlanmıştı.

Sputnik: Neden verilmedi

Rus devlet haber ajansı Sputnik'in Türkiye yayınlarının Genel Müdürü Tural Kerimov'un da ülkeye alınmadığı belirtildi.

Suputnik'in sitesinde Kerimov'un, "Sınır kontrolünden biri pasaportumu aldı ve dış hatlar geliş terminalinde bir inceleme odasına götürdü, burada hiçbir açıklama yapılmaksızın bir saat bekletildim" sözleri yer aldı.

Sputnik haberinde Kerimov'un basın kartına ve Türkiye'deki oturma iznine de el konulduğu belirtildi ve uygulamaların gerekçesiyle ilgili bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Geçen hafta Sputnik'in sitesine erişim, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın aldığı tedbir kararı ile engellenmişti.