Rus haber ajansı Sputnik'e erişim engellendi

Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik TR Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, sitelerine erişim yasağı getirildiğini söyledi. Boztepe, "TİB'den Sputnik'e erişim engeli, gerekçesi yok, bahanesi çok. Erişim engeli Sputnik Türkiye'yle sınırlı değil. Doğrudan http://sputniknews.com adresine verildi. 31 dile de erişilemiyor" dedi.

Boztepe, "Sputnik olmasaydı, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinin absürdlüğünü, AKP - IŞİD ilişkilerini kimse öğrenemeyecekti. Tarihe not düştük. Sputnik'ten korkarak da olsa alıntı yapan Türkiye basınına selam olsun. Korkmayın, bu günler de geçecek" diye konuştu.

Sputnik Türkiye muhabiri Hikmet Durgun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TİB, Sputnik' erişimi engelledi.Bu karar basın özgürlüğüne ve okuyucunun haber alma hakkına vurulmuş bir darbedir. TİB, ajansımız Sputnik'e erişimi engelledi. Sputnik çok güzel haberlere imza attığı için birilerini bazı güçleri rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

Sputnik'ten açıklama:

Katı sansürün yeni örneği

Erişim engeliyle ilgili Sputnik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sputnik haber ajansının sitesi perşembe akşamı Türk okurlar için ulaşılamaz hale geldi. Zira Türkiye Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) hiçbir uyarı yapmadan siteye erişimi engelledi.



Türkiye’deki okurlar, Sputnik'in sputniknews.com adresinde olan İngilizce sitesine ve haber ajansının diğer dillerdeki sayfalarına girdiklerinde şu yazıyla karşılaşıyor:

"5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda, sputniknews.com hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 14/04/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-56092 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir uygulanmaktadır."



Nitekim bir TİB yetkilisi de Sputnik'e yaptığı açıklamada, siteye erişimin engellendiğini doğruladı. Sputnik Türkiye Genel Müdürü Tural Kerimov ise siteye erişimin engellenmesinin yasal nedeni hakkında bir açıklama yapılması talebiyle TİB'e resmi bir yazı gönderdi.



Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da Sputnik'e erişimin engellenmesi yönündeki kararı, 'Türkiye'deki katı sansür uygulamalarının yeni bir örneği' olarak tanımlayıp ekledi: "Türkiye'de artık basın özgürlüğü gibi bir kavramdan söz etmek mümkün değil. Sputnik'in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından daha birkaç gün önce ödüle layık görüldüğü düşünülünde de bu karar özellikle saçma görünüyor."



Sputnik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Türkiye ilişkilerine dair birkaç açıklama yaptığı Vladimir Putin'le Direk Hat programının birkaç saat sonrasında erişime engellendi. Putin bu programda Türkiye'yi dost olarak gördüğünü ama, bu ülkedeki belirli politikacılarla ilgili sorunlarının olduğunu belirtmişti. Putin ayrıca Türkiye hükümetinin radikallerle mücadele etmek yerine işbirliği yaptığını söylemişti.



Sputnik'in kapatılması, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve basına yönelik ilk baskı eylemi değil. Türk yetkililer 4 mart'ta da resmi görüşten farklı yayıncılık yapan Feza Gazetecilik A.Ş. ve Zaman gazetesine yönelik baskı girişiminde bulunmuştu. Bu medya şirketine kayyum atanmış, ofisinde aramalar yapılmıştı. İstanbul'da gazetecilere yönelik baskı nedeniyle yapılan protestolara polis sert bir biçimde müdahale edip biber gazı kullanmıştı.

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Gazeteci Amberin Zaman ise konuyla ilgili attığı tweet'te "Rusya ile ilişkilerde varılan son nokta sputnik'e erişim engellendi diyor Sputnik muhabiri Hikmet Boztepe" diye konuştu.

Boztepe'nin paylaşımları şöyle:

İbrahim Karagül'ün 'iç işgalciler' tanımı etkili oldu. #Sputnik'e erişim engellenedi. VPN'le mümkün. — Mahir (@mahirboztepe) 14 Nisan 2016

Erişim engeli Sputnik Türkiye'yle sınırlı değil. Doğrudan https://t.co/7zEM56xQUk adresine verildi. 31 dile de erişilemiyor. — Mahir (@mahirboztepe) 14 Nisan 2016

#Sputnik olmasaydı, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinin absürdlüğünü, AKP - IŞİD ilişkilerini kimse öğrenemeyecekti. Tarihe not düştük. — Mahir (@mahirboztepe) 14 Nisan 2016