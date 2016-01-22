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Erdoğan: Mustafa Koç'la bir gün önce buluştuk, şakalaşmıştık, "Alkolü azalttın mı" diye sordum

"Ölüm haberini alınca ben de şok oldum"

22 Ocak 2016 15:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 55 yaşında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'la vefatından bir gün önce yaptıkları özel görüşmeye ilişkin ilk kez açıklamada bulundu. "İki kardeş Mustafa Bey ve Ali Bey'le (Koç) o gün akşam saatlerinde oturduk, hatta şakalaştık" diyen Erdoğan, "Kendisinin kilo olayını sordum, hanımefendinin kilo verme olayını konuştuk. Hatta alkol kullanımını sordum; ne yaptın azalttın mı dedim. Evet, azalttım dedi" ifadelerini kullandı. "Ölüm haberini alınca ben de şoke oldum" diyen Erdoğan, Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.

Dün sabah saatlerinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Koç'un kardeşi Ali Koç'la, bir gün önce kendisine ait özel uçağıyla Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. 

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Evet arkadaşlar, kader planı işliyor. Kader planından kurtuluş yok. Bu yaşa falan bakmıyor. Ne bir an geri ne bir an ileri. Bakın iki kardeş Mustafa Bey ve Ali Bey'le o gün akşam saatlerinde oturduk, hatta şakalaştık. Kendisinin kilo olayını sordum, hanımefendinin kilo verme olayını konuştuk. Hatta alkol kullanımını sordum; ne yaptın azalttın mı dedim. Evet, azalttım dedi; hepten bırak dedim. Sanayide atılan adımlar, komşu ülkelerle yapılacak bazı ticari ilişkileri ele aldık. Bu sürece yönelik daha neler yapılabilir, yatırımlar konusunda neler geliştirilebilir... Altay Tankı projesini de onlara vermiştik başbakanlığımız döneminde ve onlar geliştirdiler.

Bu haberi duyunca ben de şoke oldum. Hemen Ali Bey'i telefonla aradım baş sağlığı diledim. Rahmi Bey de yanındaydı, Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." 

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