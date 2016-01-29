Erdoğan: Leyla Zana Meclis'te yeminini yapmadan randevu talebini kabul etmem mümkün değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisinden randevu talep eden HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın danışmanının özel kalemini arayarak, Zana'nın Abdullah Öcalan'ın cezaevi şartlarına ilişkin bazı taleplerde bulunduğunu aktardığını söyledi. Erdoğan, "Eğer böyle taleplerle gelecekse hiç gelmesin" dedi.

"Leyla Zana Meclis'te yeminini yapmadan randevu talebini kabul etmem mümkün değil" diyen Erdoğan Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Özel kalemimi arayan danışmanı, Zana'nın terörist başı ile alakalı bazı şartlar sunduğunu aktarmış. Böyle bir şey varsa hiç gelmesin. Şu anda böyle bir terörist başına dünyanın hiçbir yerinde böyle şart sunulmamıştır" diye konuştu. Zana, Meclis'teki yemin kriziyle ilgili yaptığı açıklamada "Bazı şeylerin değişmesi gerek, kesinlikle tekrar yemin etmeyeceğim" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta (22 Ocak 2016) yaptığı açıklamada, Zana'nın görüşme talebini olumlu karşıladığını ifade etmişti. “Kanaatim bu görüşmenin gerçekleşmesi yönünde" diyen Erdoğan, "Meclis'te bir görüşme yapabiliriz” demişti.

Zana'nın Meclis'teki

yemin krizinde neler olmuştu?

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın yemini, yemine Kürtçe başladığı ve 'Türk milleti' ifadesini 'Türkiye milleti' olarak değiştirdiği için kabul edilmemişti. Zana, geçiçi Meclis Başkanı Deniz Baykal'ın yemini tekrarlama talebini de yerine getirmemişti.

Zana'nın, milletvekili yeminini öncesinde Kürtçe, "Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde" (Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla) ifadesini kullanmış ve yeminde yer alan 'Büyük Türk Milleti' ifadesini 'Büyük Türkiye Milleti' olarak okumuştu.

Geçici Meclis Başkanı Baykal, yemin metnine sadık kalınmadığı için yeminin kabul edilemeyeceğini söyleyerek Zana'yı tekrar kürsüye çağırmıştı ancak Zana yeniden kürsüye gitmemişti.

Zana'nın Erdoğan'dan üç şey

talep edeceği öğrenilmişti

Zana'nın Erdoğan'la yapacağı görüşmede Abdullah Öcalan'ın durumu, çözüm sürecinin akıbeti ve Rojava konusunda talepleri olacağına yönelik kulis bilgileri kamuoyuna yansımıştı.

Al Jazeera Türk’ten Gonca Şenay’ın haberine göre Zana'nın Erdoğan'a ileteceğine yönelik üç talep şunlardı:

Öcalan

"1- Sayın Öcalan'ın koşulları yeniden ele alınarak müzakereleri yürütmek için gerekli olan eşit koşullara ve sağlıklı iletişim kanallarına sahip olduğu bir zeminin yaratılması gerekiyor.

Kürt sorunu

2- Kürt meselesinin kalıcı bir barışa evrilmesi, Kürtlerin meşru hak ve taleplerini anayasal güvence altına almakla mümkündür. Bu nedenle yeni anayasa tartışmalarında eğer Kürtlerle eşit, özgür ve demokratik bir temelde birlikte yaşam isteniyorsa bunun tek yolu, Kürt halkının da diğer halklar gibi yaşadıkları yerlerde siyasi ve idari statülerine sahip olmalarıdır.

Rojava

3- Rojava'ya da bu temelde yaklaşılmalı, devletler katı ve anlaşılmaz tutumlarından vazgeçmeli, halkların siyasi iradelerine saygı göstermelidir."