TBMM Başkanı: Leyla Zana yemin etmediği için henüz bir maaş ödemesi yapılmadı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'te yemin metnini değiştirerek okuyan HDP Milletvekili Leyla Zana'nın tekrar yemin etmediği için şu ana kadar herhangi bir maaş ödemesi yapılmadığını kaydetti.

Radikal’in haberine göre TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katıldı. Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplantıda bir sunum yapan Kahraman, daha sonra soruları yanıtladı.

Muhalefet milletvekillerin soruları üzerine söz verilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “İnşallah bu dönem örnek bir dönem olacak. Türkiye büyük bir devlettir ve problemleri de büyüktür. Millet ve devlet olarak kaynaşmalıyız. Toplumsal uzlaşma önemli” dedi.

Birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini de belirten Kahraman, “Bendeniz, anayasaya, kanunlara ve içtüzüklere aynen uyacağım” derken CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile arasında münakaşa çıktı.

“Mehmet deyince uyarıldı”

“Sizin susmak gibi bir yeteneğiniz yok mu?” diye milletvekiline çıkışan Kahraman, MHP'li Mehmet Günal'a da birkaç kez 'Mehmet' deyince uyarıldı. Ancak Kahraman daha sonra da Günal'a “Sizin isminiz Yıldırım değil mi?” diye sorunca Komisyon'da gülüşmelere neden oldu.

Kahraman, yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun 04 Şubat 2016'da Perşembe günü ilk toplantısını yapacağını da duyurdu. Milletvekillerinin tamamına dizüstü bilgisayar verileceğini kaydeden Kahraman, bilgisayarların bütçelerinin kendileri tarafından karşılanacağını, herhangi bir sponsorluğun söz konusu olmadığını ifade etti.

CHP'li ve HDP'li bazı Komisyon üyelerinin itirazı üzerine dileyen vekillerin diz üstü bilgisayarları almayabileceklerini kaydetti. Kahraman, milletvekillerine dağıtılacak dizüstü bilgisayarların Devlet Malzeme Ofisi'nden alınacağını kaydetti.

Leyla Zana sorusuna yanıt

TBMM Başkanı Kahraman Leyla Zana'nın durumu ile ilgili bir soru üzerine ise “Sayın Milletvekili Leyla Zana, yemin metnini aynen okumadığı için geçici TBMM Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ın yeminin geçersiz olduğunu ve yeniden yemin etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu da tutanaklara geçmiştir. Sayın Zana sonraki birleşimlerde de yemin etmemiştir. Şu ana kadar yemin etmiş değildir. Dolayısıyla da şuana kadar kendisine herhangi bir maaş ödeme yapılmamıştır” diye konuştu.