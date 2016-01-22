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Politika

Erdoğan, Leyla Zana ile görüşeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te görüşebiliriz

22 Ocak 2016 15:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın görüşme talebini olumlu karşıladığını söyledi. Erdoğan, “Kanaatim bu görüşmenin gerçekleşmesi yönünde. Meclis'te bir görüşme yapabiliriz” dedi.

Sabah yazarı Hilal Kaplan, HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduğu söylemişti. Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu haberi doğruladı. Erdoğan, “Leyla Zana'nın böyle bir talebi oldu. Dün Beştepe sofrasında bunu da arkadaşlarımızla paylaştık. Konuyu değerlendirmenin neticesinde kararım kabulden yanadır. Meclis’te görüşebiliriz” diye konuştu. 

Zana çözüm süreci başlamadan önce 2012 yılında "Bu sorunu çözerse Erdoğan çözer" demiş, yine randevu talebinde bulunarak Erdoğan'la bir araya gelmişti.

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