Cumhurbaşkanlığı: Leyla Zana dışında aşiret liderleri, korucular ve mollalarla da görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı haftalık bilgilendirme toplantısında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etmesi ve Erdoğan’ın olumlu karşılaması üzerine gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, gazetecilerin ‘’Cumhurbaşkanı Leyla Zana ile ne zaman görüşecek? ve "Leyla Zana dışında görüşme olacak mı?”’ soruları üzerine, ‘’Evet, bölgedeki aşiret liderleri, korucular, mollalar, meleler…’’ yanıtını verdi.

Leyla Zana’yla görüşmenin tarihinin netleşmediğini de vurgulayan Kalın, ‘’Leyla Zana hanımefendi ile görüşme konusunu kalemler takip ediyor. Şu an kendisi yurt dışındaymış. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Leyla Hanım'ın müsait olduğu bir zaman kabulun gerçekleşmesi için çalışmalar sürdürülüyor’’ ifadelerini kullandı.