Leyla Zana, Erdoğan'la yapacağı görüşmede üç şey talep edeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan randevu talep eden ve geçtiğimiz günlerde bu talebine olumlu yanıt alan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, yapacağı görüşmede Abdullah Öcalan'ın durumu, çözüm sürecinin akıbeti ve Rojava konusunda talepleri olacağını söyledi.

Al Jazeera Türk’ten Gonca Şenay’ın haberine göre Zana, Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi ve Jose Ramos Horta ile birlikte Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) toplantının açılışını yapan isimler arasında yer aldı.

Kürt sorununun kalıcı olarak çözümü için üç talep sıralayan Leyla Zana, masaya dönülmesi gerektiğini, bunun için de gerçekçi bir barış projesi gerektiğini söyledi.

Zana, Erdoğan'a ileteceğini söylediği 3 talebi şöyle ifade etti:

Öcalan

"1- Sayın Öcalan'ın koşulları yeniden ele alınarak müzakereleri yürütmek için gerekli olan eşit koşullara ve sağlıklı iletişim kanallarına sahip olduğu bir zeminin yaratılması gerekiyor.

Kürt sorunu

2- Kürt meselesinin kalıcı bir barışa evrilmesi, Kürtlerin meşru hak ve taleplerini anayasal güvence altına almakla mümkündür. Bu nedenle yeni anayasa tartışmalarında eğer Kürtlerle eşit, özgür ve demokratik bir temelde birlikte yaşam isteniyorsa bunun tek yolu, Kürt halkının da diğer halklar gibi yaşadıkları yerlerde siyasi ve idari statülerine sahip olmalarıdır.

Rojava

3- Rojava'ya da bu temelde yaklaşılmalı, devletler katı ve anlaşılmaz tutumlarından vazgeçmeli, halkların siyasi iradelerine saygı göstermelidir."