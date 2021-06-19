Erdoğan'ın kuzeni gazeteci Cengiz Er: Veyis Ateş kaybetti; sıra Sezgin Baran Korkmaz'ın PR'ını yapan Ersoy Dede'de

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan '10 milyon euro' istediği iddia edilen ve HaberTürk'teki görevinden istifa eden Veyis Ateş'in ardından sıranın TRT spikeri Ersoy Dede'ye geldiğini söyledi. Er, Dede'nin Korkmaz'ın PR'ını (reklamını) yaptığını öne sürdü.

Eski HaberTürk TV Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı ve daha sonra ses kaydının da olduğu iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz'dan '10 bin euro aldığı' yönündeki iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Halk TV canlı yayınında gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Ateş, para istemediğini aktarırken; Korkmaz ve Peker ise bunun yalan söylediğini ileri sürdü.

Erdoğan'ın gazeteci yeğeni Cengiz Er, Twitter'dan TRT sunucusu Ersoy Dede'ye istifa çağrısında bulundu. Er, Dede'yi Korkmaz'a yakın olmakla suçladı.

Er'in paylaşımı şöyle:

"Veyis Ateş kaybetti ve bir süreliğine de olsa ekranlardan çekildiğini açıklamış oldu.

Diğerleri de bir an önce aynı şeyi yapmalıdır. Öncelik sırasını da hem Sedat Peker’e övgüler düzen, hem de SBK’nın PR’ını yapan Ersoy Dede’ye veriyorum. TRT Ana Haber’den hemen çekilmelidir."

Dede'den yanıt: İlacın bende değil

Ersoy Dede, Cengiz Er'e şöyle yanıt verdi:

"Cengiz Er denilen haysiyet cellatıyla yargı önünde hesaplaşacağız. 1) Bir insanın hem saygınlığına gölge düşürmek, hem de ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Senin bu kadar imkana rağmen kaybetmiş olman benim suçum değil.

sen bunca imkana rağmen, bir çok meslektaşından 1-0 önde başlamış olmana rağmen kaybetmişsin.. Bense lise öğrencisiyken Zonguldak’ta başladığım gazetecilik macerasında, ömrüm boyunca tırnaklarımla kazıya kazıya gelmişim. Senin derdinin ne olduğunu biliyorum, ilacın bende değil"

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